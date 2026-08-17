Más de 38.000 vehículos se movilizaron por Norte de Santander durante el puente festivo. Foto: Setra Denor.

Norte de Santander.

Más de 38.000 vehículos se movilizaron por los principales corredores viales de Norte de Santander durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen, de acuerdo con el balance entregado por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Durante el operativo, las autoridades desplegaron acciones de prevención, regulación y control para garantizar la seguridad de los viajeros y reducir los riesgos en las carreteras del departamento.

En total, fueron practicadas 59 pruebas de embriaguez, se impusieron 140 órdenes de comparendo por diferentes infracciones a las normas de tránsito y se inmovilizaron 26 vehículos.

Entre las principales infracciones detectadas estuvieron la conducción sin haber obtenido la licencia de conducción, vehículos que no tenían al día la revisión técnico-mecánica y casos en los que el SOAT no se encontraba vigente.

Además, uno de los vehículos inmovilizados correspondió al de un conductor que fue sorprendido manejando en estado de embriaguez.

Pese a los controles y las infracciones detectadas, la Policía destacó que durante el puente festivo no se registraron accidentes de tránsito en los corredores bajo seguimiento de la institución, resultado que atribuyó a las acciones preventivas y al comportamiento responsable de los actores viales.

La Seccional de Tránsito y Transporte reiteró el llamado a los conductores a verificar antes de viajar que cuentan con su documentación vigente y que sus vehículos cumplen con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias.

La Policía Nacional señaló que continuará fortaleciendo los controles en las carreteras del departamento con el propósito de prevenir siniestros y proteger la vida de quienes se movilizan por Norte de Santander.