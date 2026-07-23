Aumentan a cinco los heridos por ataque con explosivos a estación de Policía en el Cesar

Un ataque armado contra la estación de Policía del corregimiento de El Burro, jurisdicción del municipio de Pailitas, Cesar, generó alarma durante la noche y madrugada de este jueves.

El hecho habría sido perpetrado, según las primeras hipótesis de las autoridades, por integrantes del ELN, quienes dispararon ráfagas de fusil y utilizaron artefactos explosivos contra las instalaciones policiales.

Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, confirmó que cinco uniformados resultaron afectados por esquirlas de pequeño tamaño en diferentes partes del cuerpo. Los policías recibieron atención médica y, de acuerdo con el funcionario, se encuentran fuera de peligro. Algunos de ellos fueron trasladados a Valledupar para continuar con la valoración médica.

“El Gobierno departamental rechaza este ataque cobarde a la estación de Policía de El Burro. Avanza la investigación para precisar el grupo exacto que realizó este ataque”, señaló Esquivel.

El secretario explicó que el ataque se prolongó durante aproximadamente siete u ocho minutos y ocasionó importantes daños materiales en la estación de Policía. Según el reporte preliminar, cerca del 45 % de la estructura resultó afectada por los impactos de fusil en la parte frontal y por el lanzamiento de artefactos explosivos conocidos como ‘tatucos’ en la zona posterior.

Tras el ataque, los uniformados fueron evacuados y el Ejército Nacional asumió el control de la seguridad en la zona, con el objetivo de garantizar la protección de los habitantes de El Burro. Las autoridades indicaron que, durante la madrugada, la situación en la población retornó a la normalidad.