Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 ago 2026 Actualizado 16:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Un joven muerto deja accidente de tránsito en Norte de Santander

Deiber Fabián Claro falleció tras el siniestro ocurrido la noche del domingo.

Accidente de tránsito en la vía Ocaña. Foto: Cortesía.

Accidente de tránsito en la vía Ocaña. Foto: Cortesía.

Accidente de tránsito en la vía Ocaña. Foto: Cortesía.

Ana María Rueda.

Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander.

Un hombre murió en un accidente de tránsito registrado durante la noche del domingo 16 de agosto en la vía que conduce hacia la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, UFPSO.

La víctima fue identificada como Deiber Fabián Claro, quien se movilizaba junto a otras tres personas en una camioneta Toyota de color blanco.

De acuerdo con las autoridades, por circunstancias que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó saliéndose de la vía y chocando.

El impacto dejó como saldo el fallecimiento de Claro. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer qué ocurrió y determinar las causas del siniestro.

El hecho generó consternación entre familiares y allegados de la víctima, mientras organismos competentes avanzan en la recopilación de información para esclarecer las circunstancias del accidente.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir