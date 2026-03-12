Capturan a cabecilla de ‘Los Pumas’, dedicados al robo de carros de alta gama en Bogotá

Las autoridades en Bogotá lograron la captura de Sebastián Mosquera Gamboa, conocido con el alias ‘Sebas’, señalado cabecilla de los ‘Los Pumas’, una banda dedicada al robo de carros en la capital del país.

De acuerdo con las investigaciones, que se extendieron durante cerca de dos años, alias ‘Sebas’ estaría involucrado en al menos 11 robos de carros en diferentes sectores de la ciudad.

Este hombre, hace parte del cartel de los más buscados y su rol dentro de la estructura criminal consistía en coordinar la logística de los delitos, movilizando a los demás integrantes en un taxi y transportando las armas de fuego utilizadas para intimidar a las víctimas.

Este grupo criminal delinquía principalmente en las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba, donde solicitaban vehículos de plataforma a través de diferentes aplicaciones y, durante el recorrido, intimidaban a los conductores con armas de fuego para despojarlos de los automotores, abandonando posteriormente a las víctimas.

Así mismo, en otras ocasiones aprovechaban cuando los ciudadanos estacionaban sus carros frente a sus viviendas para abordarlos con violencia física y se apoderaban de los automóviles.

Las investigaciones permitieron establecer que, tras cometer los robos, los vehículos eran llevados a garajes de viviendas de los integrantes de la banda o a parqueaderos de centros comerciales, donde posteriormente eran desguazados o comercializados en redes sociales a menor costo, utilizando placas y documentos falsos.

Finalmente, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Es de anotar que esta persona presenta anotaciones por hurto y falsedad en documento público.