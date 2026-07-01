Con beneficio de libertad condicional, volvió a delinquir: fue capturado tras el robo de un carro

En las últimas horas, tras la reacción de la Policía Nacional, fue recuperado en la localidad de Usme un vehículo que había sido robado mediante la modalidad de atraco en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

De inmediato, se activó el Plan Candado y, gracias al apoyo del monitoreo de las cámaras de videovigilancia, se logró ubicar e interceptar oportunamente el automotor en el sector de Yomasa.

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Durante el procedimiento fue capturado el presunto responsable, un hombre de 29 años de edad. Al practicar el registro los uniformados le hallaron un arma traumática con un proveedor y munición.

Así mismo, se recuperó un celular que había sido hurtado a la víctima minutos antes. Posteriormente, el capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente.

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Tras la verificación de sus antecedentes, se estableció que registra anotaciones por el delito de hurto calificado y agravado y que, al momento de su captura, se encontraba con el beneficio de libertad condicional.