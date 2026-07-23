Universidad Militar pide a la CAR suspender concesión de agua a Coca-Cola en La Calera

La Universidad Militar Nueva Granada, a través del Centro de Litigio Estratégico Nacional e Internacional (CELENI), adscrito a su Consultorio Jurídico, interpuso un recurso ante la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) en el que solicitan la suspensión definitiva de la concesión que autoriza a Coca-Cola, por medio de INDEGA, la extracción de agua en el municipio de La Calera.

Según explican, sus bases están relacionadas a la existencia de estrés hídrico en la región y a la ya conocida alerta del fenómeno del niño para el segundo semestre de este 2026 .

El recurso manifiesta que “el acueducto municipal solo cuenta con 600 m³ de los 2.700 m³ requeridos, lo que representa un déficit de 2.100 m³ y pérdidas técnicas del 38%”.

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Advierten que los predios San José y Los Cerritos, que es de donde se extrae el agua, están ubicados en zona de páramo dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, y de acuerdo a la Resolución 710 de 2016, se establece que en dichas áreas la protección debe ser total y sin excepciones.

“El documento señala que la Resolución 347 de 2026, que prorroga la concesión, no se encuentra en firme y permite que continúe la captación de 3,23 l/s en los 7 manantiales de forma indefinida. Esta situación incrementa el riesgo hídrico ante el fenómeno de El Niño previsto para el segundo semestre de 2026 y las alertas emitidas por el IDEAM sobre aumento de temperaturas y reducción de lluvias”, puntualizan.

¿Qué dice la CAR?

La CAR confirma que la resolución mencionada no se encuentra en firme. Según la autoridad, esto se debe a que actualmente cursan más de diez recursos contra esa decisión, entre ellos el presentado por la Universidad Militar Nueva Granada, los cuales están siendo analizados y respondidos técnicamente por la entidad.

Caracol Radio conoció que entre esos recursos figura uno de Coca-Cola, que solicita ampliar los permisos de captación otorgados en esa resolución.

La CAR también precisó que el acto administrativo establece que si durante el fenómeno de El Niño se evidencian efectos adversos sobre la disponibilidad del recurso hídrico, podrá suspender o retirar la concesión.