¿Qué requisitos se necesitan para viajar a Suiza desde Colombia? Conozca la lista

Para muchos colombianos, viajar a Europa es uno de los mayores deseos que apetecen cumplir, teniendo países como España, Francia o Alemania como algunos de los destinos favoritos.

Sin embargo, debido a la gran cercanía e interconexión infraestructural entre los países del ‘viejo continente’, existe la posibilidad de visitar varios países y aprovechar al máximo los distintos destinos que tiene a su alcance.

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Suiza, ubicada en la parte de Europa Central, cuenta con varios atractivos turísticos, como es el caso de lagos, aldeas o, inclusive, la cadena montañosa de los Alpes. Además, es catalogado y destacado como uno de los países con los mejores quesos, chocolates y relojes, convirtiéndolo así en uno de los destinos favoritos para muchos.

Al igual que con otros países, Suiza solicita ciertos requisitos y documentos necesarios para poder ingresar. De esta manera, es importante tener en cuenta cuáles son las condiciones de ingreso y los documentos solicitados.

¿Cuáles son los requisitos para viajar a Suiza desde Colombia?

Pasaporte vigente: Este documento debe ser electrónico o de lectura mecánica con una fecha de vencimiento superior a tres meses después de

Tiquetes de ida y regreso: Es necesario presentar un tiquete que no supere los 90 días de permanencia en el país.

Es necesario presentar un tiquete que no supere los 90 días de permanencia en el país. Hospedaje: Quienes se alojen en hoteles deberán presentar comprobantes de las reservas.

se alojen en hoteles deberán presentar comprobantes de las reservas. Recursos económicos: Es necesario demostrar fondos suficientes para la estadía, calculados entre 50 y 100 euros por día.

Es necesario demostrar fondos suficientes para la estadía, calculados entre 50 y 100 euros por día. Seguro médico: Aunque no es obligatorio para turistas, sí se recomienda debido a los altos costos de la atención médica suiza. En caso de viajar con visa de estudio o trabajo, si es obligatorio poseer este servicio incluido.

no es obligatorio para turistas, sí se recomienda debido a los altos costos de la atención médica suiza. En caso de viajar con visa de estudio o trabajo, si es obligatorio poseer este servicio incluido. Vacuna contra la fiebre amarilla: solo en caso de que haya estado antes en un país de alto riesgo de fiebre amarilla.

En caso de que planee alquilar un carro y conducir en Suiza, la licencia de conducción colombiana cuenta con un tiempo de validación de máximo 12 meses.

Recuerde que no puede ejercer ninguna actividad económica o superar la estadía por más de 90 días. De querer hacerlo, deberá solicitar la respectiva visa.

¿Por qué no se necesita visa para ir a Suiza?

El 2 de diciembre del 2015, Colombia firmó un acuerdo que le permite viajar a los países pertenecientes a la lista Schengen sin la necesidad de obtener una visa cuando el motivo del viaje es de turismo durante máximo 90 días.

Este acuerdo les permite a los ciudadanos colombianos hacer viajes de corta duración con los motivos de turismo, visitas familiares, asistencia a eventos culturales o deportivos, reuniones de negocios, cubrimientos periodísticos, tratamientos médicos y estudios de corta duración.

Tenga en cuenta que los 90 días cuentan desde el día de ingreso hasta el día de salida de los países que hacen parte del Acuerdo. El tiempo de permanencia en Bulgaria, Chipre, Croacia y Rumanía no cuenta para estos efectos.

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¿Cuándo empieza a entrar en vigencia el ETIAS para los colombianos?

Los colombianos están actualmente exentos del requisito de una visa Schengen para viajar a Europa por turismo o negocios. Para poder continuar disfrutando de este beneficio, obligatoriamente necesitarán tramitar ETIAS una vez entre en vigor en 2026.

Aunque inicialmente se tenía previsto su lanzamiento para 2021, actualmente su puesta en marcha se ha pospuesto para 2026.

Sin embargo, no se ha anunciado una fecha concreta para poner en marcha este nuevo requisito.

¿Qué países pertenecen a la lista Schengen?

Alemania.

Austria.

Bélgica.

Bulgaria.

Chipre.

Croacia.

Dinamarca.

Eslovaquia.

Eslovenia.

España.

Estonia.

Finlandia.

Francia.

Grecia.

Hungría.

Islandia.

Italia.

Letonia.

Liechtenstein.

Lituania.

Luxemburgo.

Malta.

Noruega.

Países Bajos.

Polonia.

Portugal

República Checa.

Rumania.

Suecia.

Suiza.

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