¿Cuándo pagan Colombia Mayor en julio 2026? Entregarían el ciclo 6 y 7; entérese de lo último

El programa Colombia Mayor, administrado por Prosperidad Social, continúa con la entrega de transferencias monetarias dirigidas a adultos mayores que se encuentran en condición de vulnerabilidad y no cuentan con una pensión. Periódicamente, la entidad pública el cronograma oficial de pagos, indicando las fechas de cobro y, en algunos casos, los operadores autorizados y los beneficiarios.

Para julio de 2026, los beneficiarios están a la expectativa del inicio de una nueva jornada de pagos, luego de que finalizara el ciclo correspondiente al mes de junio. Además, según se indica en el cronograma de transferencia del primer semestre, durante este periodo se realizará una nueva jornada de ciclo doble, aunque Prosperidad Social será la entidad encargada de confirmar oficialmente el cronograma y las fechas de desembolso.

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¿Cuándo pagan Colombia Mayor en julio de 2026?

De acuerdo con el cronograma anunciado por Prosperidad Social, el siguiente ciclo de pagos está previsto para finales de julio. Sin embargo, al cierre de esta publicación, la entidad no ha informado la fecha exacta de inicio de la entrega correspondiente a los ciclos 6 y 7, por lo que se recomienda a los beneficiarios consultar únicamente los canales oficiales para conocer el calendario definitivo.

¿Cuánto paga Colombia Mayor?

Actualmente, el programa entrega un subsidio económico diferenciado según la edad del beneficiario:

Personas menores de 80 años reciben $80.000 COP mensuales.

años reciben mensuales. Personas de 80 años o más reciben $225.000 COP mensuales.

reciben mensuales. En Bogotá, los beneficiarios mayores de 80 años reciben $280.000 COP gracias a un convenio entre Prosperidad Social y la Alcaldía Mayor.

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¿Dónde se puede reclamar el subsidio?

Los pagos se realizan a través de los operadores autorizados por Prosperidad Social. El equipo de pago asignado puede consultarse con el enlace municipal del programa o en la alcaldía de cada municipio. Una vez iniciado el ciclo, el incentivo permanece disponible durante 10 días hábiles para ser reclamado.

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¿Quiénes pueden ser beneficiarios de Colombia Mayor?

Para acceder al programa, los aspirantes deben cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano colombiano.

Haber residido en el país durante los últimos diez años .

. Tener la edad exigida para ingresar al programa (59 años o más para los hombres y 54 años o más para las mujeres).

para ingresar al programa (59 años o más para los hombres y 54 años o más para las mujeres). No contar con una pensión ni con ingresos suficientes para garantizar subsistencia.

Pertenecer al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales grupo de SISBEN IV (grupos A, B, C hasta C1).

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Habrá nuevos beneficiarios en el programa Colombia Mayor

Prosperidad Social informó que el programa continúa incorporando nuevos beneficiarios a medida que se liberan nuevos cupos en cada municipio. Sin embargo, es importante que recuerde que la asignación no se realiza por orden de inscripción, sino con base en una metodología de priorización que tiene en cuenta factores como la edad, el puntaje del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales grupo de SISBEN, la condición de vulnerabilidad y la disponibilidad de cupos en cada entidad territorial.

De acuerdo con la entidad, una vez una persona es seleccionada para ingresar al programa, la alcaldía municipal o distrital se comunica a través de los datos de contacto registrados durante la inscripción.

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¿Cómo saber si es beneficiario de Colombia Mayor?

Las personas interesadas en verificar si hacen parte del programa Colombia Mayor pueden consultar su estado a través de los canales oficiales de Prosperidad Social o acercarse a la alcaldía de su municipio.

Para hacerlo pueden:

Ingresar al portal oficial de Colombia Mayor de Prosperidad Social y consultar la información del programa.

de Colombia Mayor de Prosperidad Social y consultar la información del programa. Comunicarse con las líneas de atención de Prosperidad Social.

de Prosperidad Social. Acudir a la oficina de Adulto Mayor o al enlace del programa en la alcaldía de su municipio, donde podrán confirmar si cuentan con un cupo asignado y el punto de pago correspondiente.

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