Colombianos podrán viajar a más de 90 países SIN VISA en 2026: Conozca la lista actualizada completa

Muchos colombianos terminan el año dándole la vuelta a la manzana con maletas en mano como agüero para tener muchos viajes durante el 2026, este año será mucho más fácil cumplir ese propósito, ya que más de 90 países se suman a la lista de aquellos que ya no necesitan visa colombiana para poder ingresar a sus respectivos territorios.

El 19 de diciembre de 2025, la Cancillería anunció que los colombianos pueden ingresar ahora a Bielorrusia sin visa, lo que amplía de forma significativa las fronteras abiertas para el pasaporte nacional.

¿A qué países del mundo pueden viajar los colombianos sin visa?

Desde el 2015, los colombianos pueden ingresar al espacio Schengen por turismo o negocios durante un periodo máximo de 90 días, sin necesidad de visa. El espacio Schengen es una zona de libre circulación en Europa, donde se eliminaron los controles en las fronteras internas.

Este espacio actualmente está conformado por los siguientes países:

Alemania

Austria

Bélgica

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Suecia

Suiza

Otros países de Europa a los que pueden ingresar los colombianos sin visa:

Albania

Andorra

Bielorrusia

Bosnia y Herzegovina

Bulgaria

Chipre

Croacia

Irlanda

Kosovo

Macedonia del Norte

Moldavia

Mónaco

Montenegro

Rumania

San Marino

Serbia

Ucrania

Estos son los países de Asia, Medio Oriente y Oceanía a los que pueden ingresar los colombianos sin visa:

Corea del Sur

Filipinas

Hong Kong

Israel

Kazajistán

Maldivas

Omán

Palestina

Qatar

Singapur

Tailandia

Turquía

Emiratos Árabes Unidos

Georgia

Rusia (Federación)

Indonesia

Samoa

Latinoamérica y el Caribe:

En Latinoamérica, los colombianos pueden viajar incluso solo portando la cédula de identidad a países como:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Los colombianos pueden viajar por Latinoamérica pero en algunos países sí exigen el pasaporte como:

Antigua y Barbuda

Anguila

Bahamas

Barbados

Belice

Cuba

Dominica

El Salvador

Guatemala

Guyana

Guyana Francesa

Honduras

Jamaica

México

Panamá

República Dominicana

Saint Kitts y Nevis

San Vicente y las Granadinas

Surinam

Trinidad y Tobago

Venezuela

Cabe resaltar que hay algunos países que cuentan con condiciones especiales que deben tenerse en cuenta, por ejemplo:

Corea del Sur solicita la autorización electrónica K-ETA.

solicita la autorización electrónica K-ETA. Singapur exige diligenciar la SG Arrival Card antes del ingreso.

exige diligenciar la SG Arrival Card antes del ingreso. Indonesia, Filipinas y Maldivas permiten la entrada mediante Visa on Arrival.

permiten la entrada mediante Visa on Arrival. China mantiene la exigencia de visa, excepto para escalas técnicas cortas en ciudades específicas.

También es importante que antes de viajar revisen las condicionen que tienen los países de destino antes de realizar el ingreso para verificar cuáles son las condiciones especiales que estos tienen o sus requerimientos únicos, esto con el fin de hacer más eficiente y práctico casa uno de sus viajes a países del exterior.