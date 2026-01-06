Colombianos podrán viajar a más de 90 países SIN VISA en 2026: Conozca la lista actualizada completa
Viajar desde Colombia al exterior durante el 2026 será mucho más fácil ya que habrá más de 90 países, en todo el mundo, que ya no exigen visa, este es el listado completo
Muchos colombianos terminan el año dándole la vuelta a la manzana con maletas en mano como agüero para tener muchos viajes durante el 2026, este año será mucho más fácil cumplir ese propósito, ya que más de 90 países se suman a la lista de aquellos que ya no necesitan visa colombiana para poder ingresar a sus respectivos territorios.
El 19 de diciembre de 2025, la Cancillería anunció que los colombianos pueden ingresar ahora a Bielorrusia sin visa, lo que amplía de forma significativa las fronteras abiertas para el pasaporte nacional.
¿A qué países del mundo pueden viajar los colombianos sin visa?
Desde el 2015, los colombianos pueden ingresar al espacio Schengen por turismo o negocios durante un periodo máximo de 90 días, sin necesidad de visa. El espacio Schengen es una zona de libre circulación en Europa, donde se eliminaron los controles en las fronteras internas.
Este espacio actualmente está conformado por los siguientes países:
- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Italia
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- República Checa
- Suecia
- Suiza
Otros países de Europa a los que pueden ingresar los colombianos sin visa:
- Albania
- Andorra
- Bielorrusia
- Bosnia y Herzegovina
- Bulgaria
- Chipre
- Croacia
- Irlanda
- Kosovo
- Macedonia del Norte
- Moldavia
- Mónaco
- Montenegro
- Rumania
- San Marino
- Serbia
- Ucrania
Estos son los países de Asia, Medio Oriente y Oceanía a los que pueden ingresar los colombianos sin visa:
- Corea del Sur
- Filipinas
- Hong Kong
- Israel
- Kazajistán
- Maldivas
- Omán
- Palestina
- Qatar
- Singapur
- Tailandia
- Turquía
- Emiratos Árabes Unidos
- Georgia
- Rusia (Federación)
- Indonesia
- Samoa
Latinoamérica y el Caribe:
En Latinoamérica, los colombianos pueden viajar incluso solo portando la cédula de identidad a países como:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Ecuador
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
Los colombianos pueden viajar por Latinoamérica pero en algunos países sí exigen el pasaporte como:
- Antigua y Barbuda
- Anguila
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Cuba
- Dominica
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Guyana Francesa
- Honduras
- Jamaica
- México
- Panamá
- República Dominicana
- Saint Kitts y Nevis
- San Vicente y las Granadinas
- Surinam
- Trinidad y Tobago
- Venezuela
Cabe resaltar que hay algunos países que cuentan con condiciones especiales que deben tenerse en cuenta, por ejemplo:
- Corea del Sur solicita la autorización electrónica K-ETA.
- Singapur exige diligenciar la SG Arrival Card antes del ingreso.
- Indonesia, Filipinas y Maldivas permiten la entrada mediante Visa on Arrival.
- China mantiene la exigencia de visa, excepto para escalas técnicas cortas en ciudades específicas.
También es importante que antes de viajar revisen las condicionen que tienen los países de destino antes de realizar el ingreso para verificar cuáles son las condiciones especiales que estos tienen o sus requerimientos únicos, esto con el fin de hacer más eficiente y práctico casa uno de sus viajes a países del exterior.