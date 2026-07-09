¿Cuándo empieza a regir el ETIAS para colombianos? Guía completa para solicitarlo en 2026

Imagen de referencia | Pista de aeropuerto en pleno despegue - Logo permiso ETIAS para turistas: Getty Images.

Gracias a los acuerdos alcanzados entre la UE y Colombia, los ciudadanos del país cafetero no necesitan visa para viajar a Europa por turismo o negocios. No obstante, desde 2026 será un requisito obligatorio contar con el ETIAS para los turistas o viajeros de negocios que visiten las naciones que conforman el espacio Schengen, provenientes de países exentos de visa europea, como Colombia.

ETIAS son las siglas en inglés para el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (también conocido como SEIAV, en español).

¿El ETIAS es una visa?

Actualmente, el ETIAS no es considerado una visa. Se trata de una nueva autorización electrónica de viaje para el territorio europeo que impactará a los ciudadanos de más de 50 países actualmente exentos de visa Schengen.

La autorización de viaje será válida por 3 años o hasta que expire el pasaporte colombiano asociado a la misma. El permiso de viaje ETIAS autorizará una estancia máxima de 90 días, por periodos de 180 días, en la zona común europea, sin necesidad de obtener un visado.

Otros países como Estados Unidos o Canadá han implementado sistemas electrónicos para facilitar el registro de viajeros a sus territorios, como el ESTA o la eTA Canadá, respectivamente. El permiso ETIAS será muy similar.

¿Cuándo empieza a entrar en vigencia el ETIAS para los colombianos?

Los colombianos están actualmente exentos del requisito de una visa Schengen para viajar a Europa por turismo o negocios. Para poder continuar disfrutando de este beneficio, obligatoriamente necesitarán tramitar ETIAS una vez entre en vigor en 2026.

Aunque inicialmente se tenía previsto su lanzamiento para 2021, actualmente su puesta en marcha se ha pospuesto para 2026.

Será entonces cuando la UE planee tener operativo el sistema ETIAS y el registro en el mismo será necesario para todos los viajeros que actualmente están exentos de visa europea.

Esta nueva autorización electrónica pasará a ser uno de los requisitos para viajar desde Colombia a cualquiera de las más de 20 naciones que conforman el territorio Schengen.

¿Cómo solicitar el ETIAS para los colombianos en 2026?

Para las personas que vayan a realizar un viaje por Europa y necesiten tener dicho permiso al día, para poder desplazarse por los diferentes países que conforman el territorio Schengen, deberán cumplir con una serie de requisitos y documentos solicitados, entre los cuales se encuentran:

Pasaporte vigente.

Dirección de correo electrónico.

Tarjeta de débito o crédito.

Llenar un formulario en línea con datos biográficos.

Responder una serie de preguntas de seguridad y salud.

Una vez se cuente con todos los documentos requeridos, a través de la página web del ETIAS, se deberá continuar dicho proceso. El cual, según la misma entidad, no tomará más de 20 minutos en completar.

¿Para qué países es necesario el ETIAS para colombianos?

Si el destino final del viajero colombiano se encuentra entre los siguientes países que conforman el espacio Schengen, se tendrá que tramitar el permiso obligatorio:

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Dinamarca

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Países Bajos

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

Polonia

Portugal

República Checa

República Eslovaca

Rumanía

Suecia

Suiza

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