Gobierno anuncia nuevas acciones en Pereira y Chocó para atender la emergencia por el terremoto

Avanza el recorrido del Gobierno Nacional en las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4 que sacudió el lunes pasado al país.

Desde el momento de la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó a los ministros, viajar a cada zona afectada: Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Eje Cafetero.

Este jueves, el ministro del Interior, Rodrigo Lara y el vicepresidente José Manuel Restrepo, han recorrido San Juan y el Baudó, donde concluyeron la fase de búsqueda y rescate.

Allí, el ministro Lara anunció que coordinarán acciones junto a las autoridades locales para trabajar de manera conjunta por superar la emergencia.

Entre las medidas se encuentran gestionar carpas con mayor capacidad e insumos médicos, trabajar en el restablecimiento del servicio eléctrico, tramitar el envío de materiales de reconstrucción para avanzar en la atención de las comunidades más afectadas, así como entregar materiales para garantizar la continuidad del proceso educativo.

El Gobierno confirmó que una vez concluyan la fase de búsqueda y rescate en Chocó, comenzarán con la etapa de la reconstrucción y la atención de las necesidades inmediatas de los afectados por el temblor.

Medidas para Pereira

En medio de la visita al Chocó, el ministro del Interior, Rodrigo Lara anunció medidas junto al sector bancario para atender a los damnificados por el terremoto: apertura de sucursales, teniendo en cuenta que 75 de 70 permanecen cerradas mientras se realizan nuevas evaluaciones de daños estructurales, abastecimiento de cajeros automáticos desde Buga y Tuluá, para garantizar el acceso de la población a sus recursos; y habilitación de oficinas móviles.