Nicolás Maduro vuelve a los tribunales en Nueva York

Nicolás Maduro y Cilia Flores son escoltados por agentes de la DEA en un helipuerto de Manhattan, Nueva York. FOTO: XNY/Star Max/GC Images / XNY/Star Max

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, debe comparecer este miércoles ante un tribunal de Nueva York en su tercera audiencia desde que el ejército estadounidense lo capturó en enero.

El expresidente de 63 años y su esposa Cilia Flores se encuentran en una cárcel de Brooklyn desde esa operación militar, a la espera de juicio por narcotráfico y otros cargos.

Militares estadounidenses capturaron a la pareja en Caracas el 3 de enero, en una operación relámpago que combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres para derrocar a quien había gobernado Venezuela desde 2013.

Su ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ejerce desde entonces como mandataria interina y se ha acercado a Estados Unidos, que controla de facto la exportación de crudo venezolano, cuyos ingresos se depositan en cuentas especiales supervisadas por Washington.

La audiencia de este miércoles se espera que se centre en cuestiones de procedimiento.

Tras una disputa con Caracas, Washington permitió en abril que Venezuela pagara la defensa legal de Maduro y Flores, algo que antes estaba prohibido por las sanciones estadounidenses.

Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

Maduro se autodenomina “prisionero de guerra” y se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de “narcoterrorismo”, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.