Billboard Latin Music Week 2026: Greeicy, Ryan Castro, y otros artistas representarán a Colombia

En esta nueva edición, que se celebrará del 19 al 22 de octubre en el Faena Forum de Miami Beach, se confirmó la participación de cuatro artistas colombianos: Greeicy Rendón, Ryan Castro, Paola Jara y Jessi Uribe. Además de los cuatro representantes colombianos, la lista inicial incluye a Jay Wheeler, Kany García, Lola Índigo, RaiNao, Rawayana, Trueno y Zhamira, mientras que próximamente se anunciarán más participantes.

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En el elemento de la industria fueron confirmados Tommy Mottola, uno de los ejecutivos de más alto perfil en la historia de la industria de la música, Nat Pastor, codirector ejecutivo de Virgin Music Group, y Víctor González, productor y director musical, además de otros líderes del sector que serán anunciados próximamente.

La edición de este año tendrá como eje “Consolidación Global”, un concepto con el que Billboard busca destacar el crecimiento internacional de la música en español, y el papel que desempeñan los artistas y ejecutivos latinos en la industria del entretenimiento.

Considerada la reunión más importante dedicada a la música latina, Billboard Latin Music Week reúne cada año a artistas, compositores, productores y ejecutivos para debatir sobre el presente y el futuro del negocio musical.