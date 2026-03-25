Desde 2017 existía plan para sacar del poder a Nicolás Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testificó este martes, 24 de marzo, ante un Tribunal Federal establecido en Miami que juzga al excongresista David Rivera, antiguo aliado y amigo de Rubio.

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Rivera es procesado porque actuaba como lobista del régimen de Nicolás Maduro, con multimillonarios pagos aprobados por la hoy presidenta interina Delcy Rodríguez, en ese momento canciller de Venezuela.

El testimonio del secretario de Estado se extendió por tres horas y dijo que ignoraba que Rivera estuviera haciendo lobby para Maduro cuando le pedía reuniones y que lo sorprendía mucho.

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Aseguró que en 2017 Rivera le dijo que venía hablando con el boliburgués Raúl Gorrín, hoy detenido en Caracas, de un plan para que Nicolás Maduro dejara en cargo.

Muchas cosas que han sucedido desde el 3 de enero de este año se parecen al plan descrito por David Rivera.

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