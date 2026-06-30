Puente peatonal del centro comercial El Edén entraría en operación en el tercer trimestre de 2026

En las ultimas horas, el director del IDU, Orlando Molano realizó una visita de inspección a las obras del puente peatonal del centro comercial El Edén, ubicado en la av. Boyacá con calle 12B, donde verificó que la infraestructura ya alcanza un 95 % de avance.

“Nos fuimos de puente, pero al de El Edén. Un puente de más de 130 metros de largo (170 m contando las rampas). Vamos a habilitarlo, estamos a uno o dos meses de hacerlo. Esto va a mejorar la movilidad y la seguridad de los peatones y ciclistas”, precisó el director del IDU, Orlando Molano.

Uno de los principales retos del proyecto ha sido la gestión predial. Este proceso está próximo a culminar y, una vez se haga la entrega del predio, se iniciarán las actividades constructivas pendientes para completar la plataforma que dará un acceso adicional a los ciclistas por el costado occidental de la obra.

“Todavía no se ha construido una rampa (costado occidental) porque hacía falta la entrega de un lote y estamos trabajando duro para que iniciemos pronto. Vamos a habilitar el puente con un ascensor amplio, con capacidad para cerca de 20 personas (costado occidental) que permitirá el acceso al puente de ciclistas y personas en condición de discapacidad”, agregó el director Molano.

¿Cómo es la estructura del puente?

El puente mejorará la conexión para peatones y ciclistas en este sector de la ciudad, así como el tránsito vehicular, ya que permitirá eliminar un semáforo a la altura de la calle 12B. Tendrá una longitud total de 170 metros, incluidas las rampas de acceso; un gálibo (altura) de 5,60 metros y un ancho de cerca de 7 metros, distribuido en partes iguales para el tránsito diferenciado de peatones y ciclistas. La estructura metálica es de color blanco. Como parte de la intervención, también se construyó un ascensor, que registra un avance cercano al 70 %, el cual permitirá el acceso a los ciclistas mientras finaliza la rampa de la calzada occidental.

Cabe señalar que la rampa oriental ya se encuentra en la etapa final de detalles. Se espera que el puente peatonal de El Edén entre en funcionamiento durante el tercer trimestre de este año, con lo que se elimina el paso semafórico instalado hace más de cinco años.