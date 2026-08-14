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14 ago 2026 Actualizado 22:04

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Valledupar

Intervención al río Guatapurí iniciará el 18 de agosto

La Alcaldía de Valledupar restringirá temporalmente actividades en el balneario Hurtado para adelantar obras ambientales y de recuperación de la ronda hídrica.

Río Guatapurí

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La Alcaldía de Valledupar anunció que desde el próximo 18 de agosto comenzará una intervención en el balneario Hurtado, con el objetivo de proteger y recuperar la ronda hídrica del río Guatapurí.

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Restricciones durante las obras

La medida contempla restricciones temporales de ingreso, baño, natación y actividades recreativas en la zona intervenida, mientras se ejecutan obras ambientales, hidráulicas y de mitigación del riesgo en el tramo entre el monumento de la Sirena y el puente Colgante.

El alcalde Ernesto Orozco Durán señaló que la intervención busca darle un respiro al cauce del río, recuperar sus condiciones ambientales y garantizar que este espacio pueda seguir siendo disfrutado de manera segura y responsable.

Según la Administración Municipal, estudios técnicos identificaron afectaciones como terrazas artificiales, rellenos y estructuras que han alterado la dinámica natural del río, generando riesgos de erosión y afectaciones en la estabilidad del terreno.

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Llamado a la ciudadanía

Las autoridades indicaron que la reapertura del balneario dependerá de los conceptos técnicos y ambientales que certifiquen condiciones adecuadas de seguridad y recuperación ecológica. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las restricciones durante las obras.

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