Intervención al río Guatapurí iniciará el 18 de agosto

La Alcaldía de Valledupar anunció que desde el próximo 18 de agosto comenzará una intervención en el balneario Hurtado, con el objetivo de proteger y recuperar la ronda hídrica del río Guatapurí.

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Restricciones durante las obras

La medida contempla restricciones temporales de ingreso, baño, natación y actividades recreativas en la zona intervenida, mientras se ejecutan obras ambientales, hidráulicas y de mitigación del riesgo en el tramo entre el monumento de la Sirena y el puente Colgante.

El alcalde Ernesto Orozco Durán señaló que la intervención busca darle un respiro al cauce del río, recuperar sus condiciones ambientales y garantizar que este espacio pueda seguir siendo disfrutado de manera segura y responsable.

Según la Administración Municipal, estudios técnicos identificaron afectaciones como terrazas artificiales, rellenos y estructuras que han alterado la dinámica natural del río, generando riesgos de erosión y afectaciones en la estabilidad del terreno.

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Llamado a la ciudadanía

Las autoridades indicaron que la reapertura del balneario dependerá de los conceptos técnicos y ambientales que certifiquen condiciones adecuadas de seguridad y recuperación ecológica. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las restricciones durante las obras.