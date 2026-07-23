Estos son los sectores donde no habrá energía HOY jueves 23 de julio en Barranquilla

Trabajos de mantenimiento en redes eléctricas de Air-e en Santa Marta

La empresa Air-e Intervenida anunció que, este jueves 23 de julio, se ejecutarán trabajos eléctricos en el barrio Los Olivos en Barranquilla.

Dentro de las obras programadas, “se suspenderá el suministro de energía en las calles 108 a la 109E, entre carreras 13A y 25, entre las 8:12 de la mañana a 4:00 de la tarde”, dijo la empresa en un comunicado.

Mientras tanto, en Villa Santos hay trabajos menores programados en la carrera 49C con la calle 100, entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde.

Otros trabajos

Para el caso de los barrios Las Estrellas, Villa del Rosario, Campo Alegre; calles 84 y 85, con las carreras 38 a la 40ª, tendrán una interrupción entre las 7:10 de la mañana y las 11:50 de la mañana.

Finalmente, la empresa invitó al uso racional y eficiente de la energía con motivo del fenómeno de El Niño en las residencias, establecimientos comerciales e industrias.