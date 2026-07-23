Estos son los sectores donde no habrá energía HOY jueves 23 de julio en Barranquilla
Los trabajos anunciados por la empresa Air-e comenzarán desde las 8:00 de la mañana.
La empresa Air-e Intervenida anunció que, este jueves 23 de julio, se ejecutarán trabajos eléctricos en el barrio Los Olivos en Barranquilla.
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Dentro de las obras programadas, “se suspenderá el suministro de energía en las calles 108 a la 109E, entre carreras 13A y 25, entre las 8:12 de la mañana a 4:00 de la tarde”, dijo la empresa en un comunicado.
Mientras tanto, en Villa Santos hay trabajos menores programados en la carrera 49C con la calle 100, entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde.
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Otros trabajos
Para el caso de los barrios Las Estrellas, Villa del Rosario, Campo Alegre; calles 84 y 85, con las carreras 38 a la 40ª, tendrán una interrupción entre las 7:10 de la mañana y las 11:50 de la mañana.
Finalmente, la empresa invitó al uso racional y eficiente de la energía con motivo del fenómeno de El Niño en las residencias, establecimientos comerciales e industrias.