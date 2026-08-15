Vendaval afecta a cerca de 500 inmuebles en Casacará, Cesar

Un fuerte vendaval afectó en las últimas horas a Casacará, corregimiento de Agustín Codazzi, Cesar, dejando daños materiales en cerca de 500 inmuebles.

El fenómeno natural generó afectaciones principalmente en viviendas de la comunidad, que ahora son evaluadas por las autoridades para determinar la magnitud de la emergencia.

Desde la noche del viernes 14 de agosto, la Alcaldía de Agustín Codazzi inició un recorrido por las zonas afectadas para realizar el levantamiento de información. El reporte preliminar establece que algunas viviendas presentan daños de hasta el 60%, mientras continúan las labores de verificación para establecer el número exacto de familias damnificadas.

Ante la situación, la Gobernación del Cesar activó una ruta de atención para la comunidad afectada, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo. Las autoridades trabajan en la consolidación del censo de daños y en la identificación de las principales necesidades de los habitantes afectados por el vendaval.

La gobernadora Elvia Milena Sanjuán anunció que hará presencia en Casacará para conocer directamente las condiciones de la población y coordinar las acciones de respuesta.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el seguimiento a la emergencia y preparan las medidas necesarias para brindar asistencia a las familias que resultaron afectadas.