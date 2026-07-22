Persistentes retrasos en salarios desatan movilización nacional de trabajadores de ASMET Salud EPS

Ya son varios meses de protesta de los trabajadores de Asmet Salud en Armenia. Foto: Archivo Caracol Radio

Los retrasos en el pago de salarios, aportes a la seguridad social, primas y otras prestaciones laborales llevaron al sindicato de trabajadores de ASMET Salud EPS a convocar una movilización nacional, al asegurar que la administración de la entidad no ha dado solución a los incumplimientos denunciados durante los últimos meses.

En un comunicado enviado al Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo y otras entidades, la organización sindical afirmó que agotó los canales de diálogo con la administración de la EPS sin obtener respuestas concretas frente al pago de las obligaciones laborales.

Según el sindicato, las mayores afectaciones se concentran en Popayán, donde está ubicada la sede principal de ASMET Salud EPS, y en el departamento del Tolima, donde los trabajadores también reportan retrasos reiterados en el pago de salarios y demás acreencias laborales.

La denuncia cobra relevancia porque ASMET Salud EPS presta servicios de aseguramiento en salud en varios departamentos del país. Aunque el reclamo es de carácter laboral, el sindicato advirtió que busca evitar que la crisis continúe profundizándose y termine afectando la operación de la entidad.

De acuerdo con la organización, los retrasos comprometen derechos laborales fundamentales, como el pago oportuno de salarios, los aportes a salud y pensión y las prestaciones sociales, afectando el mínimo vital de los trabajadores y de sus familias.

Convocan plantones en diferentes regiones del país

Como medida de presión y llamado, el sindicato anunció una jornada de movilización nacional frente a las sedes de ASMET Salud EPS.

La programación contempla una jornada de visibilización y una rueda de prensa, además de un plantón pacífico convocado entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana, con el propósito de exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales y llamar la atención de las autoridades sobre la situación que, aseguran, enfrentan los trabajadores.

Además, en ese orden, la organización pidió la intervención urgente del Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Nacional de Salud y la Defensoría del Pueblo para garantizar el pago oportuno de salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social.

Asimismo, el sindicato advirtió que, de mantenerse esta situación, podrían presentarse repercusiones en el funcionamiento de la EPS y, eventualmente, en la prestación de los servicios a los afiliados.

Cabe resaltar que ASMET Salud EPS tiene su sede principal en Popayán, Cauca, y presta servicios de aseguramiento en salud en varios departamentos del país, entre ellos Cauca, Tolima, Huila, Caquetá, Nariño, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Cesar y Bogotá. La entidad atiende principalmente a población afiliada al régimen subsidiado. En ese contexto, el sindicato advirtió que la continuidad de la crisis laboral podría generar afectaciones en la operación de la EPS si no se alcanzan soluciones oportunas.

Hasta el momento, ASMET Salud EPS no ha emitido un pronunciamiento sobre las denuncias realizadas por el sindicato. Caracol Radio consultó a la entidad y está a la espera de una respuesta oficial por parte del mismo interventor de la EPS.