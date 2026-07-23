Doctora alerta sobre los efectos negativos que genera el uso de Ozempic sin supervisión médica

Federica Amati, doctora en filosofía, habló en los micrófonos de 6AMW de Caracol Radio, sobre su nuevo libro ‘The Appetite Reset’, donde alerta del mal uso de los fármacos de moda, como el Ozempic.

Según la experta, "estas son drogas metabólicas muy fuertes que no ayudan con la pérdida de peso estético“, dijo, explicando que son probadas para diabetes tipo 2, obesidad y problemas de corazón.

Y agregó: “Si no tienen estos problemas metabólicos no se recomienda el uso de estos medicamentos”.

Aunque este tipo de medicamentos se han viralizado a través de redes sociales, la doctora afirma que han estado en el mercado durante muchos años, pero hasta ahora está siendo un fenómeno por temas culturales, por el deseo de tener cuerpos más pequeños, pero reitera que son destinadas a pacientes con diabetes tipo 2.

Sin embargo, aclara que uno de los efectos secundarios de este medicamentos es la perdida de peso, pero es enfática en mencionar que el peso no se puede ver como símbolo de salud, pues detalla que un cuerpo delgado no es métrica de salud. “Hay gente delgada pero sin buenos huesos y músculos fuertes”, dijo.

¿Estos medicamentos suelen conseguirse fácilmente?

La doctora Amati destaca que precisamente esta es la preocupación. “Es inusual que esta droga tan poderosa se pueda conseguir tan fácil, no hay otra droga metabólica que se pueda conseguir tan fácil, porque necesitan exámenes previos y esto es lo que preocupa”.

Y añadió: “Sin exámenes no se sabe si tienen riesgo a enfermedades como anorexia, y esto puede empeorar esta situación”, dijo.

Además, afirmó que esta droga afecta el cerebro y controla el deseo sexual, se generan cambios en el cerebro. “La gente piensa que tomar esto es fácil, pero no es tan fácil, se vuelve complicado, por eso yo recomiendo tener acompañamiento”.

Finalmente, aclaró que con esto no quiere satanizar este medicamento porque hay un grupo poblacional que de verdad se beneficia, solo quiere advertir que se requiere de una prescripción médica y de un acompañamiento médico y psicológico.