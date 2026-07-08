Adultos mayores de Barranquilla ya pueden reclamar el tercer pago del subsidio distrital
Los beneficiarios podrán reclamar el tercer pago de 2026 hasta el 25 de julio en 82 puntos Efecty, según el cronograma establecido por último dígito de la cédula.
Desde este miércoles 8 de julio comenzaron los pagos del Subsidio Distrital Adulto Mayor 2026 para los beneficiarios de Barranquilla, correspondiente al tercer bimestre del año (mayo-junio). La entrega del apoyo económico se realizará hasta el sábado 25 de julio en 82 puntos Efecty habilitados en la ciudad.
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Los adultos mayores deberán presentar su documento de identidad físico y acercarse de acuerdo con el último dígito de su cédula. El cronograma establecido por la Alcaldía de Barranquilla es el siguiente:
- Miércoles 8 de julio: cédulas terminadas en 1, 2 y 3.
- Jueves 9 de julio: cédulas terminadas en 4, 5 y 6.
- Viernes 10 de julio: cédulas terminadas en 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 11 de julio: cédulas terminadas en 1, 2 y 3.
- Martes 14 de julio: cédulas terminadas en 4, 5 y 6.
- Miércoles 15 de julio: cédulas terminadas en 7, 8, 9 y 0.
- Del jueves 16 al sábado 25 de julio: podrán realizar el cobro beneficiarios con cualquier último dígito de cédula.
El primer día de pago, miércoles 8 de julio, la atención será de 9:30 a. m. a 4:00 p. m.. Desde el jueves 9 de julio hasta el cierre del proceso, los puntos estarán disponibles de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
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“Para nosotros, los adultos mayores son muy importantes, son esas personas que nos han dado tanto durante toda nuestra vida y con este subsidio le estamos retribuyendo de alguna manera tantos esfuerzos que han hecho”, afirmó el alcalde Alejandro Char.
La Alcaldía recomendó a los beneficiarios informar en la ventanilla de Efecty el número de proyecto 112478 Pagos Barranquilla, con el objetivo de evitar confusiones con otros programas de subsidio que también se realizan a través de esta red.
Los ciudadanos pueden consultar si cuentan con un pago disponible y verificar los puntos habilitados antes de acudir. Para resolver inquietudes, está disponible la línea 605 3399421, el correo auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co y los puntos de Atención al Ciudadano de la Alcaldía ubicados en el Paseo Bolívar, la Alcaldía Metropolitana (Las Cayenas) y la sede Suroccidente (barrio Los Andes).
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....