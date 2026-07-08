Adultos mayores de Barranquilla ya pueden reclamar el tercer pago del subsidio distrital

Desde este miércoles 8 de julio comenzaron los pagos del Subsidio Distrital Adulto Mayor 2026 para los beneficiarios de Barranquilla, correspondiente al tercer bimestre del año (mayo-junio). La entrega del apoyo económico se realizará hasta el sábado 25 de julio en 82 puntos Efecty habilitados en la ciudad.

Los adultos mayores deberán presentar su documento de identidad físico y acercarse de acuerdo con el último dígito de su cédula. El cronograma establecido por la Alcaldía de Barranquilla es el siguiente:

Miércoles 8 de julio: cédulas terminadas en 1, 2 y 3 .

cédulas terminadas en . Jueves 9 de julio: cédulas terminadas en 4, 5 y 6 .

cédulas terminadas en . Viernes 10 de julio: cédulas terminadas en 7, 8, 9 y 0 .

cédulas terminadas en . Sábado 11 de julio: cédulas terminadas en 1, 2 y 3 .

cédulas terminadas en . Martes 14 de julio: cédulas terminadas en 4, 5 y 6 .

cédulas terminadas en . Miércoles 15 de julio: cédulas terminadas en 7, 8, 9 y 0 .

cédulas terminadas en . Del jueves 16 al sábado 25 de julio: podrán realizar el cobro beneficiarios con cualquier último dígito de cédula.

El primer día de pago, miércoles 8 de julio, la atención será de 9:30 a. m. a 4:00 p. m.. Desde el jueves 9 de julio hasta el cierre del proceso, los puntos estarán disponibles de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

“Para nosotros, los adultos mayores son muy importantes, son esas personas que nos han dado tanto durante toda nuestra vida y con este subsidio le estamos retribuyendo de alguna manera tantos esfuerzos que han hecho”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

La Alcaldía recomendó a los beneficiarios informar en la ventanilla de Efecty el número de proyecto 112478 Pagos Barranquilla, con el objetivo de evitar confusiones con otros programas de subsidio que también se realizan a través de esta red.

Los ciudadanos pueden consultar si cuentan con un pago disponible y verificar los puntos habilitados antes de acudir. Para resolver inquietudes, está disponible la línea 605 3399421, el correo auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co y los puntos de Atención al Ciudadano de la Alcaldía ubicados en el Paseo Bolívar, la Alcaldía Metropolitana (Las Cayenas) y la sede Suroccidente (barrio Los Andes).