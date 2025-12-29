Estudio reveló tendencias de 2025 que estarían afectando relaciones y salud sexual de las personas

Recientemente, se reveló a través de un informe desarrollado por especialistas de Boston Medical, un grupo internacional de clínicas especializadas en salud sexual masculina, que algunas tendencias que se hicieron virales en redes sociales durante el 2025, habrían tenido un efecto directo en como se establecen las relaciones, y a su vez, en la salud sexual de las personas.

Como resultado de la investigación realizada por los especialistas, se encontraron diferentes retos y prácticas virales, que al ser adaptadas por las personas, estas tuvieron consecuencias inconvenientes, y, por tanto, se les debe prestar especial atención para que no se sigan replicando.

Frente a esto, es importante reconocer cuando se está frente a una tendencia viral de redes sociales, por tanto, se debe entender que se trata de una tendencia cuando se habla de un tema, hashtag o formato de contenido que se vuelve muy popular de forma repentina, impulsado por la alta interacción de los usuarios por medio de las redes sociales.

Las tendencias que se encontraron son las siguientes:

‘Ghosting’

Esta tendencia, cuyo nombre hace referencia a los comportamientos ‘fantasmales’ que pueden llegar a tener las personas, se fundamenta en la desaparición que puede tener una persona de la vida de otra de manera repentina y sin ningún aviso o motivo aparente, lo que puede dejar en la otra persona una situación sin el debido cierre emocional que posteriormente le pueda impedir la construcción de relaciones nuevas.

Este tipo de comportamientos, a pesar de que se hicieron conocidos en la actualidad gracias a las redes sociales y aplicaciones de citas, los expertos aseguraron que es una práctica que ha estado presente desde hace muchos años, por lo que este reconocimiento, también debe ser usado para catalogarlo como un comportamiento que no se debe replicar.

Consumo de pornografía

Una de las prácticas que más preocupa a la hora de realizar este tipo de investigaciones, es el consumo compulsivo de pornografía, pues tal como aseguraron los expertos, las personas suelen perder la noción de que dicho contenido es ficción, lo que puede llegar a distorsionar la idea de los cuerpos y las relaciones reales, que a menudo se traduce en una perdida de sensibilidad frente a los estímulos naturales.

Retos de redes sociales

Estas tendencias, que suelen ser más virales entre grupos de personas de menor edad, suelen tratarse de retos y consejos que no tienen bases científicas, y que tienden a tratarse de mitos o mentiras que circulan en redes sociales. Como por ejemplo, el evitar la masturbación por tiempos prolongados para aumentar la testosterona, o comer piña para endulzar el semen, son algunos de los mensajes que se replican y los cuales no se sustentan en datos confiables.

Manosfera

La tendencia que causó mayor preocupación en los expertos, y que aseguraron que debe ser erradicada, es la manosfera, que se fundamenta en comunidades en línea donde ‘promueven la masculinidad’ a través de discursos de odio hacia las mujeres, misoginia y refuerzo de estereotipos, resultando en una dificultad de los hombres para establecer relaciones con mujeres.

Por esto, los expertos establecieron que la manera correcta de combatir estas tendencias, es por medio de la educación sexual, y el pensamiento crítico frente a los contenidos que circulan diariamente en redes sociales, y que son replicados sin tener en cuenta los fundamentos que puedan tener.

