Más de 25.500 armas se han incautado este año en el Sistema de Transmilenio

Bogotá D.C

En la mañana de este miércoles 22 de julio la Policía Metropolitana desplegó una estrategia de desarme en la estación de Transmilenio, Portal Suba , ubicada en el norte de la ciudad.

El Sistema de Transmilenio se convirtió en un foco de inseguridad en donde se presentan constantes robos, atracos, riñas y demás. De ahí la importancia de este tipo de estrategias en las estaciones más grandes y de mayor concurrencia.

Desde el Porta Suba, el coronel Álvaro Mora, entregó detalles de las armas que han logrado sacar de circulación a lo largo de este 2026 en el Sistema Transmilenio.

“Estos elementos son los que más aportan inseguridad en el sistema. Cabe resaltar que en este año llevamos la incautación de 25.596 armas cortopunzantes, de las cuales en el Portal de Suba llevamos 1.559″.

Las estaciones más críticas, en donde se han incautado más armas de fuego, están ubicadas en la troncal de la Carrera Décima (4.743 armas cortopunzantes) y en la troncal Caracas (3.722 armas cortopunzantes).

Agresiones a personal de vigilancia de Transmilenio

En los primeros siete meses de este año, se han capturado en flagrancia 159 personas en Transmilenio, de los cuales 111 de estas estarían implicadas en casos de lesiones personales. 15 de esas capturas son específicamente por lesiones a guardas de seguridad del sistema.

Hasta el mismo personal de vigilancia de Transmilenio sufre la inseguridad y la intolerancia de la ciudad. El esquema de vigilancia cuenta con 886 servicios de seguridad distribuidos estratégicamente en estaciones y portales del Sistema. De estos, 546 están enfocados en el control a la evasión y 340 en protección a la infraestructura y más de 520 en servicios de seguridad.

En lo corrido de 2026, se han presentado cerca de 160 casos de agresiones físicas y verbales hacia el personal de vigilancia. En donde se registran la mayor cantidad de estos hechos son en las estaciones ubicadas en la troncal Caracas, en la Caracas Sur y en la NQS Sur.