Vigilante de TransMilenio fue apuñalado al impedir que dos hombres se colaran en el Portal Suba

Un vigilante de TransMilenio resultó herido con arma blanca tras impedir el ingreso irregular de dos personas al Portal Suba, en el noroccidente de Bogotá. El hecho ocurrió cuando el personal de seguridad intervino para evitar que los infractores ingresaran al sistema sin pagar el pasaje.

La agresión quedó registrada en un video en el que se observa la confrontación entre varios vigilantes y dos hombres, quienes intentaban evadir el pago del pasaje de TransMilenio. Lo que inició como un llamado de atención por parte del personal de seguridad terminó en un episodio de violencia.

De acuerdo con las autoridades, uno de los responsables sacó un arma cortopunzante y atacó al vigilante, causándole heridas que obligaron su traslado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Tras la agresión, los dos hombres intentaron huir por las instalaciones del Portal Suba. Sin embargo, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá los capturaron minutos después.