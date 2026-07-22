Hay que fortalecer control fiscal en los territorios: Diana Carolina Torres, candidata a contralora
La candidata, quien está en la lista de opcionados a dirigir el ente de control, habló de su experiencia profesional en 6AM W.
Hay que fortalecer control fiscal en los territorios: Diana Carolina Torres, candidata a contralora
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Diana Carolina Torres, excontralora general de Medellín y Antioquia, hace parte del listado de 10 candidatos para ocupar el puesto de contralor general, una de las primeras decisiones a las que se enfrentará el nuevo Congreso de la República.
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Torres García tiene una de las hojas de vida más destacadas entre los candidatos, dada la notable experiencia que acumula, tanto en la misma situación, áreas afines e, incluso, como oficial de reserva de la Armada Nacional.
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David Otero
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