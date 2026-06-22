Presunto detrimento patrimonial de EPM por el cambio de contratista en Hidroituango: Contraloría

Antioquia

La Contraloría de Antioquia entregó el reporte final de la Actuación Especial de Fiscalización No 001 de 2026 que le adelantó a la Sociedad Hidroituango, en el que se analizaron algunas medidas tomadas entre el 2022 y 2023. En este reporte se concluyó que “no hubo afectación del patrimonio público de la Sociedad Hidroituango por el cambio de contratista para la ejecución de las unidades funcionales 5, 6, 7 y 8”.

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Contrario a esta conclusión, manifiesta el ente de control fiscal que EPM sí podría tener una presunta afectación económica a su patrimonio de 108.585 millones de pesos por el cambio en el contrato para la terminación de las mencionadas turbinas, aunque aclara que este hallazgo será trasladado a su similar de Medellín, que será el encargado de hacer la investigación.

“Que hay un posible hallazgo de responsabilidad fiscal para EPM, que tendrá que ser investigado por la Contraloría Distrital de Medellín, no por nosotros, y 2 hallazgos administrativos frente a los cuales se están adelantando los respectivos planes de mejoramiento sin ninguna incidencia fiscal para Hidroituango”, agregó Juan Carlos Herrera Toro, contralor general de Antioquia.

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En cuanto a los hallazgos administrativos, la entidad explicó que están relacionados con las decisiones tomadas ante el incumplimiento del hito 7 del cronograma del contrato BOOMT en los mismos años, es decir, entre el 2022 y 2023, “así como la omisión en la actualización del modelo financiero durante el primer trimestre de 2026, herramienta fundamental para la determinación de la remuneración de la Sociedad Hidroituango en la presente vigencia. Para los hallazgos administrativos se suscribirán los respectivos planes de mejoramiento”, agregó en un comunicado.

Reacción del alcalde de Medellín

El mandatario local Federico Gutiérrez se refirió en su cuenta de X a la conclusión de la Contraloría de Antioquia frente al presunto detrimento patrimonial de EPM y manifestó que las personas responsables deben responder ante la justicia.

“Van más de 55 imputados, procesos de extinción de dominio y el jefe de la banda imputado por corrupción. Que se preparen, vienen más avances de la justicia con estos nuevos hallazgos y los principios de oportunidad donde hay matriz de colaboración con pruebas de cómo crearon una estructura criminal para robarse a Medellín”.

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