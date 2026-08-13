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13 ago 2026 Actualizado 19:20

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D1 anuncia la donación de 1.000 toneladas de productos para los damnificados por el terremoto

Christian Bäbler, CEO de D1, anunció que la empresa se alía con sus clientes y duplicará cada kit de donación que sea comprado en sus tiendas.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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