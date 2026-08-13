El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Diaco, compañía de aceros, se une a la reconstrucción de Colombia con 1.000 millones de pesos

Desde el Congreso de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), 6AM W conversó con Mauro de Castro, country manager de Diaco, una empresa del sector del acero, quien mencionó que la compañía hará una donación de 1.000 millones de pesos para la reconstrucción de las ciudades y pueblos afectados por el terremoto de magnitud 7,4.

Lea aquí: Así es el trabajo de más de 200 soldados desplegados en Cali, Pereira y Chocó tras terremoto

“No tenemos tan claro el proceso de distribución y de priorización, pero esa es la situación. Estaremos asumiendo el papel de apoyar la reconstrucción de Colombia con acero que se produce aquí mismo”, afirmó.

Destacó que el acero que producen está probado bajo las normas de sismorresistencia en Colombia.

Puede ver: Cruz Roja Santander envía equipo médico a zonas afectadas por el terremoto

“Lo primero es salvar vidas, la reconstrucción viene después”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: