Juristas ven poco probable que se suspenda el proceso para elegir contralor general

El nuevo Congreso deberá escoger al jefe del organismo de control entre los 10 aspirantes que superaron las etapas de conocimiento y entrevista dentro del concurso de méritos.

El proceso enfrenta una demanda de nulidad presentada por el ciudadano Julio César Castañeda, la cual es estudiada por el despacho del magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Omar Joaquín Barreto. El alto tribunal deberá decidir si el proceso continúa su curso o si adopta alguna medida frente al concurso.

Juristas consideran poco probable que se suspenda el proceso

Expertos coinciden en que la posibilidad de que el proceso sea suspendido o anulado es baja, al considerar que ha seguido las reglas previstas en la Constitución y la ley. El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, afirmó que, a su juicio, no se han presentado irregularidades en las etapas del concurso.

“Este proceso en particular para la elección de contralor ha sido conducido de la manera correcta conforme a nuestra Constitución y nuestras leyes. Las personas que están al final del concurso tienen una situación de derechos adquiridos”, señaló.

Advierten sobre posibles efectos institucionales

Por su parte, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera Mercado, indicó que el proceso debe desarrollarse con pleno respeto por las garantías jurídicas, pero advirtió que decisiones cautelares sobre aspectos menores podrían afectar la institucionalidad.

“Es de exigir que este proceso se enrute dentro de los escenarios de regularidad jurídica, pero también de solidez, para evitar que mediante demandas (…) pueda alterarse el buen curso del concurso”, afirmó.

Según el análisis de expertos constitucionalistas, la posibilidad de que el procedimiento sea suspendido es “muy baja”, al señalar que la demanda cuestiona autos de trámite que, en principio, no serían susceptibles de nulidad, salvo que se demostrara que fueron determinantes para la decisión de fondo.

¿Cuáles son los nombres que suenan para la elección?

Entre los diez finalistas figuran dos mujeres que han concentrado atención están Ana Monsalvo, excontralora delegada y quien hace parte del equipo de empalme del sector Hacienda del gobierno entrante, y Diana Carolina Torres García, excontralora provincial.

Entre los aspirantes hombres también aparece Jorge Eliécer Laverde, actual secretario de la Comisión Sexta del Senado, cuya trayectoria en el Congreso es vista como un factor que podría influir en la elección. La decisión final quedará en manos del nuevo Congreso, que deberá escoger al sucesor de Carlos Hernán Rodríguez en la Contraloría General de la República.