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Gobierno Petro responde a críticas por presentar tributaria a 18 días de acabar su mandato

En un quinto intento el Ministerio de Hacienda, radicó una reforma tributaria, con el que espera recaudar 22 billones en 2027. Entre los nuevos impuestos propuestos incluyen:

IVA del 19% a carros híbridos y a conciertos y eventos deportivos. Mantiene ese impuesto a los juegos de suerte y azar

Impuesto al patrimonio a personas por encima de 2.094 millones y una sobretasa a los bancos

Aumentan el impuesto a cigarrillos y vapeadores, así como bebidas alcohólicas

Eliminar la exención de IVA para algunos servicios turísticos prestados a extranjeros

Elimina deducciones en el impuesto de renta de personas naturales

(En contexto: Nuevo intento de reforma tributaria de Petro: IVA del 19% a híbridos y conciertos, y más impuestos)

Pero el hecho que ha generado más críticas es la radicación de esta iniciativa tan solo 18 días antes de que el culmine el Gobierno Petro. Es decir, en plena despedida.

Al respecto, Carlos Emilio Betancourt, director de la Dian, respondió a 6 AM W de Caracol Radio que “la obligación de cualquier gobierno, así sea saliendo, es hacer esa propuesta dentro del contexto del ajuste fiscal”.

Incluso, afirmó que “el gobierno que llega tiene que sí o sí hacer una reforma tributaria” y agregó que “la diferencia puede estar en quién quiere pagarla, a quién se le apuesta a pagarla”.

El director recordó que este es “el primer gobierno en la historia de Colombia a la que no le han pasado una reforma tributaria completa. La primera fue un poco recortada por la Corte”.

La iniciativa, agregó, va en línea de que “el que tenga más sea el que pague más y el que tenga menos y pague menos”.

¿Afectaría a la clase media?

El director de la DIAN reconoció que “la clase media se ha incrementado” e incluso eso se refleja en el aumento del número de declarantes, que, dice aumentó de una manera importante.

“El subsidio a la gasolina en general no es un subsidio que sea necesariamente progresivo. Todos los recursos públicos tienen costo de oportunidad, o usted subsidia una cosa o subsidia la otra”, explicó.