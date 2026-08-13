“Invito a los empresarios a hacer el bien y donar a los damnificados”: Arturo Calle, empresario

En medio de los procesos de rescate que avanzan en diferentes zonas del país tras el terremoto del pasado lunes 10 de agosto, se ha podido apreciar la generosidad de los colombianos por medio de diferentes iniciativas para apoyar a los damnificados, es así como varios empresarios se han unido a ayudar.

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El empresario, Arturo Calle comentó que la fábrica más grande de confección de su empresa en Pereira se cayó por el terremoto y hubo varios heridos, “hoy en día reconstruir en muy difícil, lo que importa es que estamos vivos y no vamos a dejar solos a nuestros trabajadores”.

Donación:

“La Fundación Arturo Calle, Arturo Calle, mis cuatro hijos y mi esposa, aportamos medio millón de dólares para la reconstrucción”, aseguró en entrevista el empresario Arturo Calle.

La donación se entregará de acuerdo a las instrucciones que de el Gobierno en los siguientes días, aclaró que esta donación debe ser enfocada a la reconstrucción porque en estos momentos están llegando muchos alimentos, bebidas y demás, por lo que esto ayudará a futuro.

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Invitación a otros empresarios:

Arturo Calle hizo una invitación a los empresarios para que se unan a las donaciones y a apoyar a los damnificados: “Yo invito a los colombianos con capacidad económica y de acuerdo a su concepto de donación, a que parte de ese patrimonio lo inviertan en lo social y apoyen a Colombia”, agregó que el dinero se hizo para hacer el bien.

El empresario recordó que él tuvo que vivir el terremoto de Armenia en 1999 y que gracias a Dios la ciudad se pudo reconstruir de forma fácil, también invitó a sus colaboradores a que donen uno o dos días de sus salarios.

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