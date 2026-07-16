MinTransporte ordena máxima publicidad a licitaciones de Aerocivil tras denuncias de irregularidades

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, participó en la reunión con alcaldes y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, como parte de las acciones para recuperar al territorio.

TRANSPORTE

En diálogo con Caracol Radio la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ordenó este miércoles reforzar las medidas de transparencia en todos los proceso de contratación de la Aeronáutica Civil, pero en especial el relacionado con la prestación del servicio de vigilancia en aeropuertos del país, cuyo presupuesto supera los 78.000 millones de pesos.

La ministra reveló que pidió al director de la Aerocivil, Luis Martínez Chimenty, para que todos los procesos de contratación sean ampliamente divulgados y se garantice la participación de un mayor número de oferentes.

“Hoy le he ordenado al director de la Aerocivil que publiquen todos los procesos de licitación, que se invite a todas las empresas”, indicó en diálogo con Julio Sánchez Cristo.

En ese sentido, la ministra agregó que los procesos contractuales deberán garantizar la libre competencia.

“Todos los procesos de licitación tienen que tener condiciones para que haya concurrencia, para que haya competencia. No puede haber cosas que den a pensar que hay unos pliegos sastre.”

La decisión se produce luego de que la presidenta de FedeSeguridad, Raquel Garavito, denunciara en 6AM de Caracol Radio un presunto direccionamiento del proceso licitatorio, al advertir que los pliegos incluyen requisitos que, según el gremio, limitarían la participación de empresas.

“Este es de los mayores descaros que estamos viendo a pocos días de que el gobierno saliente entregue”, afirmó Garavito.

Según explicó, la Aerocivil unificó en un solo proceso las cinco regionales donde presta el servicio de vigilancia e incorporó otras actividades relacionadas con la seguridad aeroportuaria. Además, aseguró que uno de los requisitos cuestionados pasó de ser un criterio de calificación a convertirse en un requisito habilitante, lo que, a juicio del gremio, restringe la libre competencia.

La ministra admite riesgos, pero dice que aún no tiene pruebas

Aunque Rojas aseguró que hasta el momento no ha presentado denuncias penales contra funcionarios de la Aerocivil, sí reconoció que existen señales que justifican una vigilancia especial sobre la contratación de la entidad.

“Yo hasta ahora no he hecho ninguna denuncia penal, porque cuando yo tengo pruebas de alguna cosa las he hecho en el pasado.”

Sin embargo, Rojas sostuvo que ha identificado situaciones que requieren intervención preventiva.

“Lo que sí tengo claro es que advierto unas señales que me parece que no son las adecuadas para estar haciendo unos procesos de contratación.”

La ministra recordó que hace varios meses solicitó a la Contraloría General acompañar los procesos contractuales de la Aerocivil.

“Yo le pedí, ya hace meses, a la Contraloría que hiciera un acompañamiento a los procesos de contratación, una auditoría, que hiciera esa vigilancia extraordinaria. Yo misma lo hice, porque uno tiene que proteger las instituciones.”

Para finalizar, Rojas afirmó que su objetivo es prevenir cualquier riesgo de corrupción mediante una mayor transparencia en las licitaciones.