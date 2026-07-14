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14 jul 2026 Actualizado 17:38

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Justicia

Procuraduría pide explicaciones a Aerocivil por demoras en mantenimiento de equipos de navegación

El Ministerio Público requirió explicaciones sobre el estado de los radares, estaciones ADS-B, radioayudas y demás sistemas estratégicos.

Aerocivil Medellín.

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La Procuraduría llamó la atención a la Aeronáutica Civil por las demoras en los proyectos de modernización, mantenimiento y recuperación de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios de navegación aérea en el país, durante una mesa técnica de seguimiento.

El Ministerio Público requirió explicaciones sobre el estado de los radares, estaciones ADS-B, radioayudas y demás sistemas estratégicos, tras revisar la información técnica remitida por la entidad, en la que se reportan equipos fuera de servicio, afectados o en proceso de instalación.

Aunque la Aerocivil manifestó que la seguridad operacional está garantizada mediante sistemas redundantes y medidas de contingencia, la Procuraduría solicitó precisar las causas de los retrasos, los cronogramas de recuperación y las acciones para fortalecer la infraestructura.

Durante la mesa también se revisó el proceso de fortalecimiento de la planta de controladores aéreos, frente al cual el ente de control pidió información sobre las medidas previstas para atender el déficit de personal especializado.

La Procuraduría reiteró que continuará haciendo seguimiento preventivo a los compromisos asumidos por la Aerocivil e instó a la entidad a acelerar la ejecución de los proyectos estratégicos para fortalecer la infraestructura tecnológica que soporta la aeronavegabilidad en Colombia.

Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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