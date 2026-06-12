Las irregularidades que denuncia el Ejército en los aeropuertos para la Colombia profunda

El fracaso de los aeropuertos del gobierno: Las irregularidades que denuncia el Ejército

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Entregar remodelados y ampliados los aeródromos de Bahía Solano, La Primavera, Cumaribo y Magüí Payán será otra de las promesas incumplidas del gobierno Petro.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revela los documentos del Ejército Nacional y otras instituciones que desnudan el pobre avance de estas obras que fueron anunciadas directamente por el presidente de la República, sus ministros y funcionarios de la Aerocivil.

El triste caso de Bahía Solano

Un informe reservado del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional deja en evidencia los constantes incumplimientos por parte de EnTerritorio (el antiguo Fonade) y las razones del fracaso del proyecto en ese municipio del Chocó. Las obras no avanzan porque los materiales llegan con cuentagotas, llegan sin control de calidad o simplemente no llegan.

Dicho documento consta de ocho páginas y fue dirigido a la Aerocivil el pasado 20 de mayo. En tal oficio, el coronel Luis Carlos Villalba, segundo comandante del Comando de Ingenieros reportó al menos 30 puntos de irregularidades, así como la trazabilidad de 15 oficios que dan cuenta de que Enterritorio no ha cumplido con prácticamente nada de lo que el Batallón apostado en ese municipio ha pedido para la construcción.

Los oficios del Comando de Ingenieros del Ejército a la Aerocivil. Ampliar Los oficios del Comando de Ingenieros del Ejército a la Aerocivil. Cerrar

Según el Ejército, desde agosto del año pasado Enterritorio como operador ha venido incumpliendo con el suministro de agua potable de forma sostenida para el proyecto. Tampoco ha cumplido en materia de servicios públicos como la luz.

Además de los problemas con la luz y agua potable, el Ejército alertó a la Aerocivil que Enterritorio no ha completado ni siquiera la contratación de todo el personal de obras civiles y mecánicos necesarios para las actividades de intervención del aeródromo. Al mismo tiempo, se reportan demoras en el suministro de combustible lo que ha generado interrupciones en las obras.

A este racimo de delicadas denuncias se suma la más sensible: los atrasos y suministros de materiales a utilizar en la construcción de la pista y las otras obras anexas. De un total de 13 items o elementos que han sido solicitados a Enterritorio, apenas han recibido material en cuatro, es decir, prácticamente en el 80% no han cumplido con la entrega.

Adicional a esto, las obras de vías de acceso a la pista también han enfrentado un sinfín de dificultades causadas por los incumplimientos de los operadores. Esto ha impedido que se cumplan los cronogramas. Por ejemplo, el Ejército denunció que los tubos que son esenciales para el drenaje de aguas lluvias presentaron retrasos.

Los oficios del Comando de Ingenieros del Ejército. Enterritorio no ha completado ni siquiera la contratación de todo el personal de obras civiles y mecánicos necesarios. Ampliar Los oficios del Comando de Ingenieros del Ejército. Enterritorio no ha completado ni siquiera la contratación de todo el personal de obras civiles y mecánicos necesarios. Cerrar

Los oficios del Comando de Ingenieros del Ejército. Enterritorio, prácticamente en el 80% no han cumplido con la entrega de materiales. Ampliar Los oficios del Comando de Ingenieros del Ejército. Enterritorio, prácticamente en el 80% no han cumplido con la entrega de materiales. Cerrar

Los operadores elegidos por Enterritorio además de incumplir con la entrega de materiales también le deben hasta a los proveedores locales.

Tal es el caso de la Organización Tiempos de Paz, representada por los señores Luis Mendiela y Orlando Miguel Rodríguez, a la que le entregaron la logística y traslado de combustibles y otros materiales para las obras. Además del caso de Leopoldo Decroz de Ferremar Bahía a quien este contratista, según las denuncias de la Personería de Bahía Solano, le adeudan 40 millones de pesos por el traslado de maquinaria en planchones, proveedores de combustible locales también han denunciado que esta empresa los contrató y ahora no les quiere pagar.

La empresa Bomatri de Bahía Solano sería otra de las afectadas. En conversación con la Unidad Investigativa de Caracol Radio, su gerente Jhohan Romaña, expuso que este operador les está debiendo 53 millones de pesos por el servicio de 5.000 galones de gasolina para la obra y desde febrero no les contestan el teléfono ni se han acercado a negociar.

Todo el negocio se hizo por teléfono y aseguran que confiaron porque el funcionario Daniel Quiñones de Enterritorio intermedió y se comprometió para que contrataran con esa organización, y que la gerente de este proyecto desde Enterritorio, Claudia Vivas, está al tanto de la situación, pero no pasa nada en contra de Tiempos de Paz. Ante esta realidad incluso han considerado realizar un plantón en las instalaciones del aeródromo.

Las deudas que, según las denuncias, tiene la Organización Tiempos de Paz con los pequeños empresarios de Bahía Solano, contrastan con los onerosos pagos que ha recibido por el contrato: más de 676 millones de pesos a la fecha. Estos rubros incluyen 37 millones de pesos con los que Enterritorio los ha beneficiado porque les está pagando la cuota de “comisión logística” del 4.9% + IVA que no aparece en el contrato y que la Aerocivil ha calificado como un desembolso indebido.

La Primavera y Cumaribo, las promesas incumplidas para el Vichada

Aunque son los dos aeródromos que presentan un mayor avance, su estado sigue siendo muy precario. Ninguno llega a al 20% y las denuncias sobre entregas incompletas de material comenzaron desde 2024 y a corte actual todavía se mantienen, de acuerdo con las actas del contrato y una fuente oficial del Ejército.

Los retrasos que hoy se ven en la obra son la consecuencia de los incumplimientos en los cronogramas de precios y las alertas de la Aerocivil sobre los sobrecostos que Enterritorio introdujo en los insumos en 2024.

Pero además, los operadores privados de la empresa se han beneficiado de la comisión del 4.9% + IVA que Enterritorio les está entregando, aunque no está incluida en el contrato. Dentro de los beneficiados está P73 Group y la Ferretería El Hidrante. Solamente esta Ferretería ha recibido 4.106 millones de pesos por concepto de esta cuota que, igual que en Bahía Solano, la Aerocivil ha calificado como un pago sin sustento de recursos públicos.

El aeródromo de Magüí Payán sigue en cero

La cuarta y última modernización que este gobierno contrató y no le va a entregar a la comunidad en el plazo que fijó es la del aeródromo de Magüí Payán. En ese municipio del occidente nariñense no aterriza una aeronave desde hace por lo menos diez años, y parece que por ahora tampoco será.

Aunque la promesa de la Aerocivil y Enterritorio toma el 15 de junio como el día del inicio de las obras formalmente, esta choca con la realidad que expone el Ejército Nacional en un informe del 20 pasado de mayo. En ese documento señala que la zona de la obra no tiene ni siquiera un campamento construido aún para el acomodamiento de los soldados.

Es más. En el oficio remitido a la Aerocivil, el coronel Luis Carlos Villalba denunció que de más de 100 elementos que el Ejército requiere para levantar el campamento, Enterritorio le prometió apenas 38.

El informe del Comando de Ingenieros del Ejército. Enterritorio no cumple con el suministro de materiales. Ampliar El informe del Comando de Ingenieros del Ejército. Enterritorio no cumple con el suministro de materiales. Cerrar

Así las cosas, el campamento básico que requiere el Batallón de Ingenieros adolece de garantías frente a materiales de ferretería, elementos eléctricos, equipos de soporte operacional y otros insumos básicos y mínimos de seguridad para los soldados que asumirán la construcción del aeródromo.

La promesa de Magüí Payán se asoma a un nuevo fracaso en su inicio porque aún no tiene ni un operador elegido por Enterritorio para que provea materiales e insumos para las obras. En el documento el Ejército expone que llevan más de 6 meses pidiéndole a esta empresa gerente del proyecto que inicie el proceso de contratación, pero a la fecha no ha ocurrido. Aseguran que la única alternativa que han recibido es que un privado de otro grupo de los aeródromos intervenidos asuma también los materiales que se requieren en Magüí Payán.

El informe del Comando de Ingenieros del Ejército. Solicitudes desde hace seis meses a Enterritorio. Ampliar El informe del Comando de Ingenieros del Ejército. Solicitudes desde hace seis meses a Enterritorio. Cerrar

La versión del Comando de Ingenieros

La Unidad Investigativa de Caracol Radio pudo dialogar con un alto oficial del Comando de Ingenieros del Ejército para conocer la posición del Ejército sobre el fracaso de estas obras durante el gobierno Petro. Desde el comando afirmaron que las obras sí se han demorado por fallas en el suministro de los materiales por parte de Enterritorio y sus operadores elegidos.

“Si hay material hay avance, si no hay material no hay avance” señaló el oficial del Comando del Ingenieros. Aunque Enterritorio aseguró que a más tardar en diciembre se estará entregando el primer aeródromo de los cuatro contratados, desde el Ejército no se atrevieron a dar plazos.

Además, fue expuesta otra realidad dramática. En casos como el de Magüí Payán el Ejército asegura que tiene maquinaria en terreno desde hace cerca de un año, pero sin poder empezar porque no tiene materiales. A esto se le agrega un grupo de 80 soldados dispuestos para las obras, quienes siguen esperando en terreno que los insumos lleguen algún día.

De esta manera se va cerrando sin resultados la promesa que el gobierno hizo desde finales del 2023 para mejorar la realidad de la Colombia profunda. Inicialmente se planteó llegar a intervenir 14 aeródromos para modernizarlos, tal como exponen los estudios previos. Luego el contrato se centró en intervenir y entregar seis, después el contrato se redujo a cuatro y ahora esta administración no va a entregar nada y hay 214.000 millones de pesos invertidos sin mayor trazabilidad. La Fiscalía General de la Nación ya le puso la lupa a este contrato.