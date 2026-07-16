La Aeronáutica Civil frenó polémica licitación de vigilancia y seguridad privada para aeropuertos

En las últimas horas la Aeronáutica Civil revocó el cuestionado proceso de licitación para asignar el servicio de vigilancia y seguridad privada en los aeropuertos del país, un contrato con un presupuesto superior a 78.000 millones de pesos.

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La suspensión de este proceso se dio luego de que varias empresas del sector denunciaran que el pliego de condiciones contenía requisitos que, a su juicio, restringían la competencia y favorecían a un único proponente.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la decisión de la Aerocivil de unificar el contrato en un solo proceso nacional, en lugar de mantener la división por regionales utilizada en la licitación de 2022. Según los empresarios, ese cambio redujo significativamente las posibilidades de participación de compañías medianas y pequeñas.

Las empresas también cuestionaron el requisito de acreditar sedes autorizadas en todas las ciudades exigidas por el pliego.

De hecho, en una de las observaciones se asegura que, de acuerdo con el listado de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en Mitú solo AMCOVIT Ltda. cuenta con una sede autorizada, por lo que ese requisito terminaría favoreciendo a esa empresa o a una unión temporal que la incluya, restringiendo la pluralidad de oferentes.

Por último, otro de los reparos apunta a las exigencias sobre cobertura de telecomunicaciones, indicadores financieros y experiencia del proponente. Los empresarios sostienen que estos requisitos son más restrictivos que los establecidos en el proceso de 2022 y carecen de una justificación técnica suficiente.

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