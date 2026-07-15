FedeSeguridad denunció irregularidades en millonaria licitación de la Aerocivil: “un descaro”

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La Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada ( FedeSeguridad ) denunció un presunto direccionamiento en el proceso de contratación de la Aeronáutica Civil para la prestación de servicios de vigilancia en aeropuertos del país, cuyo valor supera los 78.000 millones de pesos.

En diálogo con 6AMW de Caracol Radio, la presidenta del gremio, Raquel Garavito, calificó el proceso como una actuación irregular y aseguró que las condiciones del pliego restringen la libre competencia.

“Este es de los mayores descaros que estamos viendo a pocos días de que el gobierno saliente entregue”, afirmó Garavito.

Según explicó, la Aerocivil decidió unificar en un solo proceso las cinco regionales donde presta servicios de vigilancia, además de incluir otras actividades relacionadas con la seguridad aeroportuaria.

Garavito sostuvo que uno de los requisitos del proceso genera preocupación porque, tras las observaciones presentadas por los interesados, pasó de ser un criterio de puntuación a convertirse en un requisito habilitante.

“Uno de los requisitos era que se tuviera sede en Mitú. Lo quitaron de la puntuación y lo volvieron un requisito habilitante. Entonces solo hay una empresa en el país que cumple las condiciones para poder prestar el servicio”, aseguró.

La dirigente gremial afirmó que el diseño del proceso favorecería a un grupo específico de proponentes.

“Esto es un contrato direccionado a una empresa, eso claramente es un contrato direccionado a una empresa”, manifestó.

Aunque indicó que aún no tiene identificado el nombre de la firma beneficiada, aseguró que existe la sospecha de una posible articulación entre varias compañías mediante uniones temporales.

“Lo que estamos intuyendo es que hay una colisión de empresas. Se presentan varias empresas con nombres diferentes y lo que hicieron fue tener uniones temporales”, dijo.

Garavito también advirtió que la adjudicación dejaría comprometida la operación aeroportuaria durante varios años para el próximo gobierno.

“Están dejando al próximo gobierno en una situación muy compleja porque le dejan toda la operación amarrada durante mucho tiempo”, afirmó.

La presidenta del gremio explicó que el contrato no solo cubre vigilancia, sino que incluye funciones esenciales para la operación de los aeropuertos.

Renuncias al interior de la entidad

La dirigente también aseguró que dentro de la Aerocivil existiría preocupación por este y otros procesos contractuales.

“A lo largo del último año han renunciado cerca de diez personas en la Aerocivil; eso no es normal en una entidad”, afirmó.

Además, señaló que actualmente habría dificultades para encontrar un funcionario que firme una adición relacionada con el contrato.

“En este momento tienen un serio problema, porque quién se va a echar ese muerto encima”, dijo.

Respuesta de la Aerocivil

Consultada sobre las denuncias, la Aerocivil rechazó los señalamientos y aseguró que el proceso busca ampliar la participación de nuevos oferentes.

Según la entidad, “se trata de apertura económica y democratización de la contratación pública”.

La Aerocivil explicó que “durante más de dos décadas ciertos procesos jurídicos y contractuales de la entidad permanecieron concentrados de manera sistemática en un mismo grupo de contratistas”, por lo que el objetivo de este y otros procesos es “abrir a esos proponentes para que se presenten”.

Escuche la entrevista completa aquí: