Consultar información exógena DIAN: Link y paso a paso para acceder al reporte en 2026

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante el Comunicado de Prensa No. 096 de 2026, informó que ya se encuentra disponible la consulta de la información exógena correspondiente al año gravable 2025. Esta herramienta busca facilitar el diligenciamiento y la presentación de la declaración de renta de las personas naturales, cuyos vencimientos iniciarán el 12 de agosto y finalizarán el 26 de octubre de 2026.

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La información exógena consolida los datos reportados por terceros, como empleadores, entidades financieras, clientes, proveedores y notarías, sobre las transacciones realizadas por el contribuyente durante 2025.

¿Qué es la información exógena?

La información exógena de la DIAN es un conjunto de datos sobre operaciones financieras que empresas y personas naturales reportan a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esta sirve para detallar transacciones con terceros, como compras, ventas, pagos de nómina e inversiones bancarias.

Así mismo, permite a la DIAN verificar que los impuestos declarados sean reales y coincidan entre los diferentes actores del mercado.

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¿Qué información está disponible?

Entre la información que se encuentra disponible en la página de la DIAN podrá consultar datos de salarios y pagos laborales, retenciones en la fuente, saldos e intereses de cuentas bancarias, consumos con tarjetas de crédito, compras de bienes y operaciones inmobiliarias y notariales.

¿Cómo puede acceder a la consulta y descarga de la información?

Para consultar y descargar la información, los usuarios deben estar inscritos en el Registro Único Tributario (RUT) e ingresar al portal institucional de la DIAN, en la opción «Portal Transaccional», con su usuario y contraseña. La entidad recordó que este reporte sirve como apoyo para diligenciar el Formulario 210.

Paso a paso:

Ingrese al portal web de la DIAN (www.dian.gov.co)

Vaya a la opción “portal transaccional”

Ingrese con su usuario y contraseña (debe estar registrado en el RUT)

La DIAN enfatiza a todos los contribuyentes que la información exógena se constituye en una herramienta de apoyo y guía para diligenciar el Formulario 210 o para utilizar el programa Ayuda Renta. Sin embargo, en ninguna circunstancia, reemplaza la realidad económica del ciudadano. La obligación legal y la responsabilidad de declarar las cifras reales recae única y exclusivamente sobre el contribuyente, quien debe respaldar su declaración en soportes válidos.

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Si el contribuyente identifica diferencias entre los datos del reporte de la DIAN y sus propios documentos de soporte, debe comunicarse directamente con la persona o entidad que emitió el reporte (banco, empleador, empresa, etc.) para que este realice la respectiva corrección ante la autoridad tributaria. La DIAN no realiza modificaciones a la información reportada por terceros.

Si hay lugar a correcciones de la información reportada por terceros, los cambios se verán reflejados siete días después de la actualización.

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