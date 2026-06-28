¿Cuándo toca declarar renta en 2026? Herramienta en línea de la DIAN para verificar si debe hacerlo

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha confirmado que ya comenzó la cuenta para la declaración de renta de personas naturales en Colombia, pues el calendario tributario de 2026 establece que los vencimientos irán del 12 de agosto al 26 de octubre.

Estas fechas son determinadas de acuerdo con los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía o del NIT según corresponda.

Lo primero que deben tener en cuenta los colombianos es si están o no obligados a presentar la declaración. Para ello, la DIAN ha habilitado una herramienta en su página web que permite a los ciudadanos consultar si tienen una declaración sugerida, así como podrán revisar parte de la información tributaria que está asociada a su documento de identidad.

Esta consulta puede hacerse directamente desde el portal oficial de la entidad: https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/

En esta página, deben ingresar el número de cédula o NIT para conocer si existe una declaración sugerida disponible. No obstante, la DIAN ha recomendado que esta información sea validada por cada contribuyente, pues la responsabilidad sobre los datos reportados sigue siendo del ciudadano.

¿Quiénes deben declarar renta en 2026?

La declaración de renta que se presenta este año corresponde al año gravable 2025. La norma señala que están obligadas a declarar las personas naturales que durante ese período hayan superado al menos uno de los topes establecidos por la DIAN.

Recuerde que declarar renta no significa necesariamente pagar impuesto. A pesar de que muchas personas cumplen con la obligación de presentar la declaración, cuando se aplican deducciones, rentas exentas, descuentos tributarios y retenciones, el resultado puede ser un saldo en cero.

Los topes de la DIAN para declarar renta para el año gravable 2025 son los siguientes:

Quienes obtuvieron ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT, equivalentes a 69.719.000 pesos aproximadamente.

aproximadamente. Quienes excedieron ese mismo límite en consumos con tarjeta de crédito, compras y consumos totales o consignaciones, depósitos e inversiones financieras.

con tarjeta de crédito, compras y consumos totales o consignaciones, depósitos e inversiones financieras. Quienes poseían un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT al cierre del año.

¿En qué fechas se debe declarar renta en 2026?

El calendario tributario expedido por la DIAN ha determinado que las personas naturales deberán presentar su declaración entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026.

Las fechas están asignadas según los dos últimos dígitos del la cédula o NIT. Esto significa que los primeros vencimientos corresponden a quienes terminan en 01 y 02, el 12 de agosto, mientras que los últimos, para quienes finalizan en 99 y 00, serán el 26 de octubre.

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