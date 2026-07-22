Lanzan kit gratuito para impulsar inclusión de las personas con movilidad reducida

El pasado 3 de julio fue el lanzamiento oficial de la guía práctica para crear espacios accesibles para personas con movilidad reducida. El lugar elegido fue Kinder, uno de los establecimientos de vida nocturna más grandes de Bogotá. El evento fue un rotundo éxito.

El proyecto contó con el respaldo de Save the Night, iniciativa global de Jägermeister creada en 2020 para proteger y apoyar la vida nocturna. A través de su plataforma la marca financia proyectos, empodera a creadores y comunidades, y promueve espacios seguros e inclusivos a escala global

La fundación Wings for Wheels lideró la creación del kit gratuito donde se orienta a bares, restaurantes, festivales y espacios de vida nocturna en la implementación de cambios accesibles y concretos para personas con movilidad reducida.

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El archivo del kit incluye recomendaciones para entregar un espacio con completa accesibilidad, pasos para mantener una buena organización, como dar un servicio respetuoso, medidas correspondientes y entre otras cosas para demostrar que es un lugar para todos.

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La Fundación Wings for Wheels (W4W) nace de una vivencia personal de su fundador, Juan Pablo Roa, y de una incómoda realidad urbana: la total exclusión de las personas en silla de ruedas de la vida social y nocturna.

Juan Pablo analizó las dinámicas sociales nocturnas de la capital; su conclusión fue que los espacios tienen la ausencia total de personas con movilidad reducida no por falta de ganas sino por la falta de inclusión y conocimiento en estos lugares. Cosas tan “simples” como una rampa empinada o un andén roto deshumaniza a esta población.

Para combatir esta barrera, decidió fundar W4W, una organización destinada a defender la accesibilidad no como un favor o un privilegio, sino como un derecho fundamental mediante el arte, la educación y la política.

“Esto apenas comienza. El cambio social no lo construye una sola persona ni una sola organización. Se construye entre todos, creando comunidad, escuchándonos y sumando desde lo que cada uno puede aportar” Comparte sus ánimos la fundación wings for wings.

Para acceder al kit de click acá