Ministerios coordinan traslado de 376 reclusos tras incendio en centro transitorio en Buenaventura

Las bandas armadas de ‘Shottas’ y "Espartanos" adelantan conversaciones con el gobierno Nacional, para buscar la Paz Total en este Distrito del Valle.

El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa coordinan el traslado seguro de 376 personas sindicadas que permanecían recluidas en el Centro de Atención Transitorio (CAT) Marte, en Buenaventura, luego del incendio registrado al interior de las instalaciones.

De acuerdo con la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle, la emergencia se originó por una confrontación entre integrantes de las estructuras criminales Los Shottas y Los Espartanos. El enfrentamiento terminó provocando un incendio que afectó cerca del 90 % de la infraestructura del centro.

Ante la gravedad de los daños, las autoridades iniciaron las gestiones para trasladar a las 376 personas privadas de la libertad hacia otros centros penitenciarios del país, con el propósito de garantizar su seguridad y evitar posibles fugas.

El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, explicó que la custodia y administración del CAT Marte no están a cargo del Inpec ni del Ministerio de Justicia. Sin embargo, señaló que la cartera participa en la coordinación de las medidas adoptadas junto con el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Valle del Cauca.

“Aunque la custodia y administración del Centro de Atención Transitorio Marte no depende del Inpec ni del Ministerio de Justicia, desde la Cartera hemos coordinado acciones conjuntas con el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Valle del Cauca para el traslado seguro de las personas privadas de la libertad”, afirmó Cancino.

El ministro señaló que las acciones tienen dos prioridades: garantizar la seguridad de la ciudadanía, evitando posibles fugas, y preservar la dignidad de las personas privadas de la libertad. Además, se dispuso la atención médica necesaria para proteger la salud de los recluidos.

“Por razones de seguridad no puedo precisar el procedimiento adelantado, pero sí puedo confirmar que las personas fueron atendidas y que la situación se está resolviendo”, agregó el jefe de la cartera de Justicia.

La emergencia se presenta mientras las autoridades atienden las afectaciones ocasionadas por el terremoto registrado en la región y mantienen desplegados equipos de seguridad y atención en diferentes municipios del departamento.