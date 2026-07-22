El precio del dólar en Venezuela HOY 22 de julio: La divisa internacional sigue cayendo

Imagen de referencia del pasaporte de Venezuela y un fajo de billetes de cien bolívares (Crédito: Getty Images)

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los mayores referentes en Venezuela, y su variación influye directamente en el precio de bienes importantes como los alimentos, medicamentos, servicios y otros productos de consumo diario.

A pesar de que el país mantiene el bolívar como su moneda oficial, la divisa estadounidense se ha vuelto el recurrente económico para las transacciones comerciales y como eje para fijar los precios, por lo que su comportamiento es seguido por economistas y ciudadanos.

Este es el precio del dólar en Venezuela HOY

El Banco Central de Venezuela informó que la tasa oficial del dólar para este miércoles 22 de julio de 2026 se ubicará en 732,232 bolívares venezolanos por cada dólar estadounidense, mostrando una leve caída respecto a la cifra de la jornada anterior (737.23 bolívares venezolanos) y se mantuvo estable. Esta cotización es útil para quienes realicen operaciones financieras, comerciales y de cambio dentro del país.

De igual forma, el organismo publica la tasa oficial de otras divisas internacionales, con la cotización de la siguiente manera:

Euro (EUR) 840,85744397 (VES)

840,85744397 (VES) Yuan Chino (CNY) 108,97578749 (VES)

108,97578749 (VES) Lira Turca (TNY) 15,61995292 (VES)

15,61995292 (VES) Rublo Ruso (RUB) 9,36286639 (VES)

Estas tasas son calculadas por el Banco Central de Venezuela basándose en el promedio ponderado realizado en las mesas de cambio de las instituciones bancarias autorizadas y se constituyen como la referencia oficial para el mercado cambiario venezolano.

Así están las casas de cambio en Venezuela

Además de la tasa oficial, el BCV dio a conocer las cotizaciones de compra y venta de las principales entidades bancarias del país este miércoles 22 de julio, para quienes manejan y buscan realizar transacciones en dólares:

Banesco: 740,6629 para compra-736,9514

740,6629 para compra-736,9514 Banco Nacional de Crédito BNC: 732,1107 para compra - 740,1823

732,1107 para compra - 740,1823 N58 Banco Digital: 761,1707 para compra - 761,5552

761,1707 para compra - 761,5552 Banco Activo: 826,4842 para compra - 799,4430

826,4842 para compra - 799,4430 Banco Plaza: 751,2592 para compra- 738,6000

751,2592 para compra- 738,6000 Otras Instituciones: 767,5054 para compra- 802,3252

¿Cómo se calcula el precio del dólar en Venezuela?

El Banco Central de Venezuela publica diariamente la tasa oficial del dólar con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, que operan en el país.

De acuerdo con el BCV, el uso del promedio ponderado permite establecer una tasa de cambio que refleje con mayor precisión, los cambios que ocurren dentro del mercado, basándose en las operaciones efectuadas por las entidades bancarias autorizadas.

La canasta alimentaria familiar en junio presentó una baja

El costo de la canasta familiar alimentaria de una familia de cinco personas en Venezuela bajó un 2,1% en junio con respecto a mayo hasta los 756.45 dólares (2.463.829,15 pesos colombianos), conforme a los datos difundidos este lunes por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

La organización comunicó que, pese a la disminución registrada en el costo de la canasta alimentaria familiar durante junio, algunos grupos de alimentos presentaron incrementos en sus precios. Entre ellos se encuentran:

Las raíces, tubérculos y otros (21,38%)

(21,38%) Granos (15,48%)

(15,48%) Café (14,60%)

(14,60%) Leche, queso y huevos (12,65%)

(12,65%) Grasas y aceites (12,31%)

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