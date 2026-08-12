Cerca de 6 mil profesionales de la salud se inscribieron para atender a afectados por el terremoto

En diálogo con Caracol Radio la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) dio a conocer el éxito de la convocatoria a médicos, enfermeros, instrumentadores y otros trabajadores de la salud para apoyar la atención en las zonas afectadas por el terremoto de 7.4 que afectó al país el pasado 10 de agosto.

En apenas dos días, Leslie Caterine Vargas, neumóloga y vocera de la ACSC, explicó que cerca de 6.000 profesionales de la salud se han inscrito en la convocatoria que fue lanzada el pasado 10 de agosto y busca conformar un banco de talento humano que permita responder a las necesidades de los hospitales y centros asistenciales ubicados en las zonas afectadas.

“La convocatoria se lanzó el 10 de agosto y hoy, 12 de agosto, contamos con casi 6.000 profesionales inscritos”, señaló Vargas.

Según explicó Vargas entre los inscritos hay médicos especialistas, médicos generales, enfermeros, auxiliares, instrumentadores quirúrgicos y otros profesionales del sector.

El personal será enviado según las necesidades de cada territorio

La estrategia busca evitar que el personal se desplace de manera desorganizada. Por eso, las sociedades científicas están recopilando las necesidades específicas de cada institución para determinar qué profesionales requiere cada zona.

Vargas explicó que, por ejemplo, las necesidades del hospital de Quibdó pueden ser diferentes a las de un hospital en Manizales, por lo que serán las propias instituciones las que soliciten el personal requerido.

La iniciativa cuenta con articulación del Ministerio de Salud y contempla también aspectos logísticos como el transporte y el hospedaje de los profesionales que sean enviados a los territorios.

Ahora la prioridad son los insumos médicos

La vocera explicó que, ante la respuesta masiva de los profesionales, la convocatoria podría concentrarse ahora en la consecución de insumos necesarios para atender la fase aguda de la emergencia.

Entre los elementos requeridos están material quirúrgico, materiales para anestesia y medicamentos anestésicos.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas coordina además el acopio de estos elementos a través de diferentes sedes de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación.

Garantizan atención a pacientes que requieren diálisis

En medio de la emergencia también se ha buscado garantizar la continuidad de los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas.

Vargas destacó el trabajo de la Sociedad Colombiana de Nefrología, que permitió mantener en funcionamiento unidades renales en cinco ciudades de la región afectada para atender a pacientes que requieren diálisis, sin importar cuál sea su asegurador.

“Estamos en el momento de una respuesta aguda, pero resulta que hay personas que tienen enfermedades crónicas que tienen que seguir con sus tratamientos”, explicó la especialista.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas también informó que cuenta con 16 puntos de acopio en diferentes partes del país para recibir medicamentos y otros elementos destinados a la atención de las personas afectadas por la emergencia.