La seguridad en la era De La Espriella y el nuevo Canciller

En Hora20, el análisis sobre los anuncios en materia de seguridad hechos por el nuevo gobierno: bloques de seguridad, objetivos militares y ESMAD. Al tiempo, una oposición que habla de configuración de gobierno paramilitar. Después, el perfil del nuevo canciller, los retos en materia de política exterior y las relaciones con Estados Unidos y Venezuela.

Lo que dicen los panelistas

Alfredo Deluque, senador de la república por Cambio Radical, advirtió que el presidente electo ha sido tajante al decir que será respetuoso de la ley, “ese respeto indica que lo que él planea hacer con el bloque de seguridad tiene que respetar la Constitución y no se puede salir de ese ámbito”. Recalcó que se busca tener control sobre unas ciudades porque la criminalidad es absoluta, “así como se dividen territorios en zonas rurales, las bandas criminales se dividen las ciudades y actúan como Dios y ley”.

Para Lariza Pizano, periodista y columnista en El Espectador, es fundamental conocer en qué consisten los frentes de seguridad, “una cosa es que sean redes de vecinos que alertan sobre problemas de seguridad y amenazas, otra cosa es si son patrullajes de civiles asumiendo tareas de Policía y Fuerzas Militares, eso tiene mayor complejidad”. Advirtió que esa política es la propuesta esencial del nuevo gobierno y lo que hace el presidente electo es ser consecuente con las ideas, “que haya cambio de doctrina basada en diálogo y en derechos a una que recupere idea de que todo es guerra interna”. Por otro lado, advirtió que hay una lectura simplista del gobierno sobre la seguridad urbana, “está demostrado que puntos de máxima inseguridad se atacan con inversión social”.

En cuanto a la protesta social y la idea de revivir el Esmad, dijo que preocupa la criminalización de la protesta, “en el gobierno Petro nadie se murió en una protesta y viene una coyuntura de movilización enorme y problemática. Preocupa que se asuma como política de seguridad la relación con la protesta”.

Camilo Granada, politólogo, economista y consultor en comunicaciones, advirtió que los bloques de seguridad urbana tratan de reactivar y organizar una serpiente marina que surge cada cierto tiempo, que es la cooperación ciudadana, “ahora se habla de Policía, reservistas de FFMM, sobre lo cual no entiendo su función y la de las empresas de seguridad”. Reiteró que todo aquel que reciba autorización por parte del Estado para actuar en nombre de fuerzas del orden, es un elemento de política pública complejo de manejar y controlar, “cuando se crearon Convivir la idea era por qué en ciudades se puede tener compañías de seguridad privada en la ciudad y no en el campo. Eso derivó en problemas que conocemos”. Tras escuchar las respuestas del ministro durante del debate, Granada aseguró que hay claridad sobre temas como no correr la línea de quién es autoridad y no ampliar funciones de empresas de seguridad privada, “pero en lo de reservistas hay algunas zonas grises”.

Para Rodrigo Pombo, abogado, profesor, columnista y librero, la propuesta de bloques de seguridad ciudadana constituye una propuesta importante de la campaña, que es la recuperación del orden público, “De La Espriella no se puede equivocar en el tema de seguridad. En el programa de gobierno del doctor Abelardo está el tema de seguridad urbana y primera línea de reacción. Se habla de distinción entre seguridad urbana y rural, concepto de seguridad desde criminalidad tradicional y movilización social violenta”. Advirtió que el monopolio de la fuerza se deriva de un Estado leviatánico del siglo XVII, “con el paso del tiempo se concedió a ciudadanos. Si alguien tiene un arma, tiene un deber para con la ciudadanía”.

Hugo Acero, experto en seguridad y exsecretario de seguridad de Bogotá, explicó que se requiere participación conjunta de Fuerza Pública, Fiscalía y otras instituciones, “se requiere una visión del problema; no es el conflicto tradicional. Después del bombardeo donde se dio de baja al líder del Tren de Aragua, ¿se acabó la organización? Pues no, sigue la organización funcionando. Esos líderes simplemente se reemplazan, se necesita investigación criminal”.

Por otor lado, recordó que Gustavo Petro dijo que en tres meses desmovilizaba el ELN, “pasaron cuatro años, el ELN creció y se ha fortalecido. El nuevo presidente dice que si no se someten, se sentirá acción del Estado; son acciones comunicacionales”.