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11 jul 2026 Actualizado 03:11

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Política

Cancillería adjudicó contrato que cubrirá organización de posesión presidencial de De la Espriella

El contrato, por más de $6.000 millones, cubrirá el alojamiento de delegaciones internacionales, transporte, invitaciones, montaje técnico y otros.

Imagen de referencia | Casa de Nariño: Getty Images / Abelardo De La Espriella: Colprensa.

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La Cancillería adjudicó este viernes el contrato para la organización de sus eventos institucionales, que incluye la logística de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto y que, según ha planteado, busca que se realice en una guarnición militar.

El contrato fue adjudicado por más de $6.000 millones y contempla servicios como el alojamiento de delegaciones internacionales, transporte, elaboración y distribución de invitaciones, montaje técnico, protocolo y demás requerimientos logísticos.

Además de la ceremonia de posesión, el contrato cubrirá otros eventos institucionales de la Cancillería hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agoten los recursos disponibles.

Aunque al proceso se presentaron inicialmente 17 oferentes, la Cancillería evaluó las propuestas y, finalmente, escogió entre tres proponentes que cumplieron con todos los requisitos establecidos.

La adjudicación se realizó en la noche de este viernes 10 de julio.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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