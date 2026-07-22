Centro Democrático reafirma su respaldo a De la Espriella, pero manifiesta preocupación

Luego de la posesión del nuevo Congreso el pasado lunes, 20 de julio, que dio una sorpresiva alianza circunstancial entre el partido del actual Gobierno, Pacto Histórico, y la bancada de oposición dirigida por el expresidente Álvaro Uribe, para la elección del presidente del Senado; el partido Centro Democrático por medio de su cuenta en X (antiguo Twitter) expresó su apoyo como bancada a las iniciativas del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El anuncio llega poco después de la elección de la nueva mesa directiva del Senado, cuyo presidente terminó siendo el senador Honorio Henriquez, en contraposición a la candidatura de Alfredo Deluque, apoyado por De la Espriella.

Lea también: “No se desafió al Centro Democrático”: Alfredo Deluque sobre puja con Honorio Henríquez en el Senado

Los enfrentamientos previos por influenciadores el día de la posesión del Congreso

El día después de que los nuevos parlamentarios asumieran sus curules para los próximos 4 años, el partido declarado del gobierno entrante, Centro Democrático, expresó su inconformidad por la presencia de varios influenciadores en el Capitolio Nacional.

En el comunicado publicado por las redes sociales de la agrupación política, expresan: “¿Qué hicieron ayer en el Congreso? ¿Entonces es otro medio de presión contra el Centro Democrático?“.

En la publicación también se comparten algunas de las figuras digitales, entre ellas están el congresista electo Alejandro Bermeo, el excandidato a la Cámara Oswaldo Ortiz, y los líderes dígitales Miguel Zárate y Santiago Giraldo.

Noticia en desarrollo...