Más aulas y nuevos espacios: Barranquilla transforma ocho colegios públicos

La Alcaldía de Barranquilla avanza en un plan de ampliación y modernización de ocho instituciones educativas distritales ubicadas en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de mejorar las condiciones de aprendizaje y ampliar la capacidad de atención para niños y jóvenes.

El alcalde Alejandro Char supervisó las obras que se ejecutan en la Institución Educativa Distrital Juan José Rondón, en el barrio San Felipe, uno de los planteles que hace parte de esta estrategia de fortalecimiento de la infraestructura educativa.

De acuerdo con el mandatario distrital, las intervenciones permitirán transformar las instalaciones de los colegios y generar nuevos espacios para que más estudiantes puedan acceder a una educación de calidad en condiciones dignas.

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“Estamos haciendo, prácticamente, 10 colegios nuevos en Barranquilla, y el Juan José Rondón será uno de ellos”, afirmó Char, quien destacó que la institución pasará de atender cerca de 820 estudiantes a tener una capacidad para 1.200 alumnos.

En el caso del Juan José Rondón, las obras contemplan la construcción de tres nuevos bloques con 18 aulas regulares, dos aulas de preescolar, aula de informática, laboratorio, seis baterías sanitarias, comedor, cocina, tienda escolar, sala de profesores, área administrativa, cancha multifuncional y zona de juegos.

La intervención busca consolidar una infraestructura educativa integral que responda al crecimiento de la población estudiantil y permita fortalecer los procesos pedagógicos que actualmente se desarrollan en la institución, que cuenta con calificación A y programas como matemáticas didácticas, bilingüismo, educación inclusiva y doble titulación.

El alcalde señaló que la apuesta del Distrito no se limita a ampliar la cobertura, sino también a mejorar la calidad de los espacios donde los estudiantes desarrollan sus procesos de formación.

“Con la infraestructura anterior ya era nivel A, ahora vamos a buscar el A+. La inversión en educación en Barranquilla no se detiene, vamos por más”, sostuvo.

Las obras del Juan José Rondón hacen parte de un plan distrital que contempla intervenciones en ocho instituciones educativas, con inversiones orientadas a la construcción de nuevos espacios pedagógicos, la modernización de las instalaciones y la ampliación de la capacidad de los colegios oficiales.

En el caso del barrio San Felipe, la renovación de la infraestructura educativa se suma a otras intervenciones adelantadas por el Distrito en materia recreativa, vial y de vivienda, entre ellas el parque San Felipe y las obras en las cocinas de las instituciones educativas Hilda Muñoz y Jorge Nicolás Abello.

Con este plan, Barranquilla busca ampliar la oferta de espacios educativos modernos y adecuados, con la meta de que el crecimiento de la infraestructura escolar acompañe la expansión de la ciudad y contribuya a mejorar la calidad de la educación pública.