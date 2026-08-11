41 rescatistas de Barranquilla llegaron a Cali para apoyar a afectados por terremoto

41 rescatistas de Barranquilla parten hacia Cali para apoyar a afectados por el terremoto en Colombia

La ayuda de Barranquilla ya llegó a la capital del Valle del Cauca. Un grupo de 41 rescatistas salió de la ciudad a bordo de una aeronave C-295 con destino a Cali, para sumarse a las labores de atención y rescate de las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia.

La movilización hace parte de la respuesta dispuesta por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien desde las primeras horas de la emergencia instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Centro de Eventos Puerta de Oro para coordinar el apoyo de la ciudad a las regiones afectadas.

Los 41 rescatistas, con conocimientos en atención de emergencias, medicina y enfermería, fueron trasladados en una aeronave C-295, que los llevó hasta Cali, desde donde continuarán su despliegue hacia los sectores que requieran apoyo en las labores de búsqueda, rescate y atención de las personas afectadas.

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El alcalde Alejandro Char señaló que Barranquilla puso a disposición del Gobierno nacional sus equipos de rescate, la red distrital de salud y personal especializado en asuntos relacionados con estructuras y fenómenos sísmicos.

Además del grupo de rescatistas que ya salió de la ciudad, la red distrital de salud, a través de MiRed IPS, tiene disponibles 600 camas de hospitalización y 132 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para apoyar la atención de pacientes que puedan ser trasladados desde las zonas afectadas.

La administración distrital también dispuso un grupo de ingenieros estructurales y profesionales con conocimientos técnicos en temas sísmicos, ante la necesidad de evaluar edificaciones y apoyar las labores de respuesta.

Barranquilla mantiene activo el PMU

El PMU permanece activo en el Centro de Eventos Puerta de Oro y reúne a las Secretarías de Salud, Gobierno, Control Urbano y Espacio Público, Tránsito y Seguridad, además de la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Ejército y Cuerpo de Bomberos.

Desde este espacio se realiza seguimiento a la emergencia y se coordinan las acciones de apoyo que puedan requerir las autoridades de las regiones afectadas.

“Hoy Colombia nos necesita a todos”, manifestó el alcalde Alejandro Char, quien reiteró la disposición de Barranquilla para respaldar la atención de la emergencia nacional.

Centro de acopio funcionará las 24 horas

Como parte de la respuesta solidaria, la Alcaldía de Barranquilla habilitó un centro de acopio en la carrera 43 # 6-120, en Barranquillita, que permanecerá abierto las 24 horas para recibir ayudas destinadas a las familias afectadas.

En este punto se reciben alimentos no perecederos, agua potable, insumos médicos, productos de aseo, artículos para bebés, ropa en buen estado y colchonetas.

La Oficina Distrital de Gestión del Riesgo acompaña la operación del centro de acopio y coordina la recepción, clasificación y organización de las donaciones que posteriormente serán trasladadas a las comunidades que más las necesitan.