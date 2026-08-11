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18 ago 2026 Actualizado 15:30

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Barranquilla

Atlántico habilitará centro de acopio para víctimas del terremoto

El punto de recepción de donaciones funcionará desde este martes en la Galería de la Plaza de la Paz.

Afectaciones en edificios de Manizales tras terremoto en Colombia. Foto: Suministrada

Afectaciones en edificios de Manizales tras terremoto en Colombia. Foto: Suministrada

Afectaciones en edificios de Manizales tras terremoto en Colombia. Foto: Suministrada
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El departamento del Atlántico habilitará un centro de acopio para recolectar ayudas destinadas a las familias afectadas por el sismo que sacudió a varios departamentos del país, anunció el gobernador Eduardo Verano.

El punto de recepción estará ubicado en la Galería de la Plaza de la Paz y comenzará a funcionar este martes desde las 8:00 de la mañana. La iniciativa busca facilitar la participación de ciudadanos, empresas, organizaciones y fundaciones que quieran contribuir con las personas damnificadas.

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De acuerdo con el gobernador, entre los elementos que podrán ser donados se encuentran alimentos no perecederos, agua, ropa en buen estado, cobijas, colchonetas, artículos de higiene personal, pañales, alimentos para bebés y linternas, además de otros productos considerados esenciales para atender las necesidades de las familias afectadas.

“En el Atlántico nos solidarizamos con las familias afectadas por el movimiento sísmico que sacudió a diferentes departamentos del país”, señaló Verano al anunciar la iniciativa.

El mandatario departamental invitó a la comunidad a sumarse a la jornada de solidaridad y destacó la disposición del Atlántico para apoyar a las personas que enfrentan las consecuencias del fenómeno natural.

“Hoy, el país necesita nuestra solidaridad. ¡El Atlántico está presente!”, afirmó el gobernador.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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