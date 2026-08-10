Pastoral Social invita a los atlanticenses a solidarizarse con afectados por el sismo

Civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 este lunes en Quibdó. Foto: EFE / Jean Arriaga / Jean Arriaga

Ante la situación que afrontan varias regiones del país tras el sismo, el padre Johan Acendra, director de la Pastoral Social, hizo un llamado a la solidaridad, la caridad y la empatía con las personas que perdieron seres queridos y bienes materiales.

“Desde el Secretariado de Pastoral Social estamos invitándolos a que unamos nuestro corazón y nuestras manos para apoyar a quienes hoy necesitan nuestro abrazo, nuestra comprensión y nuestra ayuda”, manifestó el sacerdote.

Las ayudas pueden ser entregadas en el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Barranquilla, ubicado en la calle 53C No. 31-121, barrio Lucero. El padre Acendra indicó que este lugar se convierte nuevamente en un espacio para acopiar las ayudas destinadas a quienes las necesitan.

Asimismo, explicó que las parroquias de los diferentes municipios también están dispuestas a recibir las donaciones de quienes quieran sumarse a esta iniciativa de solidaridad.

“Nos unimos en oración, pero también abrimos todo espacio solidario para que tú, tu familia, tus amigos puedan verdaderamente hacer llegar un grano de arena a quienes más lo necesitan”, expresó el director de la Pastoral Social.

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