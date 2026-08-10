Pastoral Social invita a los atlanticenses a solidarizarse con afectados por el sismo
Las ayudas pueden ser entregadas en el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Barranquilla.
Ante la situación que afrontan varias regiones del país tras el sismo, el padre Johan Acendra, director de la Pastoral Social, hizo un llamado a la solidaridad, la caridad y la empatía con las personas que perdieron seres queridos y bienes materiales.
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“Desde el Secretariado de Pastoral Social estamos invitándolos a que unamos nuestro corazón y nuestras manos para apoyar a quienes hoy necesitan nuestro abrazo, nuestra comprensión y nuestra ayuda”, manifestó el sacerdote.
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Las ayudas pueden ser entregadas en el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Barranquilla, ubicado en la calle 53C No. 31-121, barrio Lucero. El padre Acendra indicó que este lugar se convierte nuevamente en un espacio para acopiar las ayudas destinadas a quienes las necesitan.
Asimismo, explicó que las parroquias de los diferentes municipios también están dispuestas a recibir las donaciones de quienes quieran sumarse a esta iniciativa de solidaridad.
“Nos unimos en oración, pero también abrimos todo espacio solidario para que tú, tu familia, tus amigos puedan verdaderamente hacer llegar un grano de arena a quienes más lo necesitan”, expresó el director de la Pastoral Social.
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Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....