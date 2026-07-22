Comité No Más Peajes anuncia protesta en Sabanagrande por tarifas diferenciales

El Comité No Más Peajes anunció una jornada de protesta en el peaje de Sabanagrande la madrugada de este miércoles 22 de julio, con el fin de exigir la continuidad de las tarifas diferenciales y cuestionar el esquema de cobros tras el paso del corredor Cartagena-Barranquilla al Invías.

El vocero del comité, Rubén Llanos, explicó que la manifestación comenzará a las 5:00 de la mañana y que esperan concentrarse en la caseta de cobro de Sabanagrande.

Llanos aseguró que la organización rechaza que el Ministerio de Transporte mantenga las tarifas actuales pese a que, según afirmó, las obras para las que fueron establecidas ya no se ejecutarán.

“Nosotros no vamos a entender cómo el Ministerio de Transporte piensa dejar las tarifas tal cual, sabiendo que son unas tarifas que se establecieron con valor a una construcción de unas obras y las obras ya no van. Vienen unos simples mantenimientos”.

Cuestionan las proyecciones de recaudo del Invías

El dirigente indicó que el pasado 20 de julio radicaron observaciones al proyecto de resolución relacionado con las tarifas, argumentando que los recursos de los peajes deben responder a una proyección de inversión.

Además, cuestionó las proyecciones de recaudo del Invías durante el periodo en que administrará el corredor y aseguró que no se especifica cómo se invertirán esos recursos.

Por ello, el Comité No Más Peajes pidió que se eliminen los cobros en las casetas “hasta tanto no se haga un estudio técnico de las reales tarifas que se deban cobrar”.

Llanos también sostuvo que las tarifas deben guardar proporción con la distancia recorrida y puso como ejemplo el desplazamiento diario entre Santo Tomás y Barranquilla.

Frente al cambio de administración del corredor Cartagena-Barranquilla, el vocero insistió en que no se justifica mantener tarifas que, según dijo, fueron fijadas para financiar obras de construcción cuando ahora la vía estará bajo administración del Invías.